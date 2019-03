María Vicente, "con las mismas ganas que la temporada anterior"

Madrid, 16 mar (EFE).- La barcelonesa María Vicente, campeona mundial juvenil de heptatlón y candidata a mejor atleta española del año 2018, anticipa que afronta la nueva temporada "con las mismas ganas que la anterior".

Galardonada con el Premio Generación Atletismo 2018, Vicente asegura que el año "fue magnífico".

"No me esperaba lo que sucedió, pero afronto la nueva temporada con las mismas ganas y la misma ilusión", declaró durante la Gala del Atletismo Español.

"La prueba que más me cuesta es el 800", confesó. "Es la última prueba de la combinada, llego bastante cansada y no es una de las mejores, aunque también la jabalina me cuesta. Las demás las tengo más interiorizadas. Voy a seguir en las combinadas, aunque haré el triple de vez en cuando, porque me gusta mucho", señaló.

Sara Gallego, galardonada con el trofeo a la mejor atleta española sub-20, llegó a las semifinales en los Europeos absolutos de Berlín.

"Esos campeonatos los tuve presentes toda la temporada. Allí estuve muy cerca de mi marca y llegar a semifinal fue impresionante, y más en un estadio tan guay como el de Berlín", comentó.