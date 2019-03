Los Leones ceden en Australia por 3-2

Redacción deportes, 16 mar (EFE).- La selección australiana de hockey sobre hierba firmó este sábado su cuarta victoria consecutiva en la Pro League masculina al derrotar, por 3-2, a la escuadra de Argentina.

En el icónico Parque Olímpico de Sídney, los Leones cedieron ante un equipo que permanece invicto en el torneo desde el pasado 3 de febrero. Desde el tropiezo ante el combinado de Bélgica, por 1-4, los Kookaburras doblegaron a las selecciones de Alemania (4-2), Gran Bretaña (2-0), España (2-1) y Argentina (3-2).

Este sábado la reacción de la escuadra celeste y blanca se quedó corta.

Australia abrió brecha con un doblete de Jeremy Hayward (minutos 11 y 15) y un gol de Blake Govers (minuto 30), pero Maico Casella y Juan Catán alimentaron la esperanza del equipo visitante en los minutos 42 y 51.

El definitivo 3-2, sin embargo, dio el triunfo a la selección australiana.

"Ellos jugaron realmente bien en los dos primeros cuartos. No tuvimos la pelota y no defendimos bien, pero mejoramos en el tercer y cuarto periodos. Fuimos más duros en defensa e hicimos buenas combinaciones en ataque, aunque no conseguimos el resultado que queríamos", expuso el seleccionador argentino, Germán Orozco, en declaraciones difundidas por la Federación Internacional de Hockey.

Los Leones jugarán sus tres próximos compromisos en Rosario, ante las selecciones de España (31 de marzo), Gran Bretaña (6 de abril) y Nueva Zelanda (13 de abril).