Hamilton: "Nadie esperaba la diferencia que hemos visto hoy"

Redacción deportes, 16 mar (EFE).- El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), que fue el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia, admitió que "nadie" esperaba "la diferencia" que tuvieron respecto a sus rivales de Ferrari, a los que sacó siete décimas en su mejor registro.

"Nadie esperaba la diferencia que hemos visto hoy", admitió Hamilton tras la sesión clasificatoria de este sábado en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

"Ayer, Ferrari estaba ahí con nosotros. Llevábamos mucha carga de gasolina, pero cuando quitamos gasolina estábamos a la par en cuanto al rendimiento. De repente, ellos debieron perder algo de potencia esta mañana, era algo que yo no esperaba", admitió Hamilton, que logró este sábado su octava 'pole' en Australia, la sexta consecutiva.

El pentacampeón mundial británico, que saldrá mañana del primer lugar, dijo sobre ese bajón de Ferrari que es "un circuito difícil" en el que pueden pasar "muchas cosas".

"Estoy agradecido por dónde está nuestro coche y sé que Ferrari apretará para progresar los próximos días", dijo Hamilton, que la temporada pasada salió también desde la 'pole' pero perdió la carrera a manos del Ferrari del alemán Sebastian Vettel, que salió beneficiado por un accidente que provocó la salida del coche de seguridad.

El piloto británico agradeció a Mercedes su trabajo, ya que después de los tests en Barcelona, en los que Ferrari demostró ser más rápido, no tenía muy claro la potencia de su monoplaza.

"Después de los tests no sabíamos dónde podíamos estar, la gente ha trabajado a la perfección en la fábrica. Valtteri (Bottas) también lo ha hecho muy bien", añadió Hamilton.

Con su octava 'pole' en Australia igualó al siete veces campeón alemán Michael Schumacher en número de victorias a una vuelta en el mismo circuito. "No lo sabía, me acabo de enterar. No podía hacer lo que hago sin mi familia, sin mi padre que está aquí", finalizó.