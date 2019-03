Galán y Rodríguez entregan los premios escolares del Museo del Ejército

Redacción Deportes, 16 mar (EFE).- Los karatecas Sergio Galán y Lidia Rodríguez participaron este sábado en Toledo en la entrega de premios del concurso escolar "¿Qué es la bandera de España para ti?", convocado el pasado mes de octubre por el Museo del Ejército con motivo del 175 aniversario del Decreto que convirtió a la bandera roja, amarilla y roja en la enseña nacional.

El concurso, organizado por el Museo del Ejército en colaboración con la Fundación Museo del Ejército y el patrocinio de diferentes entidades, se convocó en octubre de 2018 y en él podían participar colegios de toda España. En total se presentaron 487 trabajos en diferentes modalidades.

De los cuatro premios que se concedían, dos fueron entregados por Lidia Rodríguez y Sergio Galán.

"Es una iniciativa brillante para enseñar a los estudiantes a valorar y a querer a su país como bien merece. No se me olvidará la primera vez que representé a España con tan sólo 16 años (en 2013) e hice sonar el himno. No me cansaré de seguir intentando que España, el mejor país del mundo, sea grande en todos los aspectos", dijo Lidia Rodríguez, actual campeona del Mundo Sub-21 en la modalidad de kata individual y subcampeona del Mundo y de Europa en kata por equipos.

Sergio Galán, actual campeón de Europa y subcampeón del Mundo en kata por equipos en categoría absoluta, comentó: "Tengo la gran suerte de poder representar a España en diferentes campeonatos internacionales y hacerlo es para mí un orgullo".

"Siempre es un orgullo llevar la bandera de España en el pecho. Uno de los momentos más emotivos para un deportista es cuando suena su himno y lleva la bandera de su país a lo más alto", agregó Galán.