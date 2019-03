Fran Escribá: "El rendimiento individual de algunos no es el que esperábamos"

Madrid, 16 mar (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Fran Escribá, se mostró crítico con "el rendimiento individual de algunos" de sus jugadores en la derrota por 2-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y aseguró que "no vale excusarse en la falta de Iago Aspas".

"Le doy mucha importancia a Iago, pero tenemos buenos jugadores para salir de ahí sin tener que mirar tanto a Iago. A nivel individual, tienen que aportar más, el rendimiento individual de algunos jugadores no es el que esperábamos. No vale excusarse en que falta Iago Aspas, eso sería muy pobre", dijo en rueda de prensa.

"Es un jugador importante, pero hay que darle importancia a los que están. La recuperación de Iago será muy importante para nosotros, es un jugador determinante por su calidad y por lo que aporta al grupo", añadió sobre la baja por lesión del delantero internacional español, que podría estar disponible tras el parón de la Liga.

Fran Escribá no achacó la derrota a que su equipo bajara los brazos tras el primer gol: "Creo que el equipo no bajó los brazos. Recibió un gol, un golpe, y no generamos apenas ocasiones. No creo que fuera por bajar los brazos. Nos equivocamos en las veces que entramos en cambio contrario, pero el nivel de actitud en ningún momento bajamos los brazos".

Un gol que llegó tras una pérdida del francés Sofiane Boufal, tras el que se vio a Escribá enfadado en el área técnica: "Te enfadas y es lógico, los jugadores se equivocan. Boufal, como es lógico, no lo hizo adrede, pero fue una pérdida innecesaria; no podíamos hacer que ellos crecieran desde nuestras pérdidas y en ese sentido me enfadé; pero también nos da otras cosas este jugador".

"En la primera parte tuvimos el control del juego repartido, pero nos sentimos cómodos, generamos un numero de ocasiones parecidas. A partir del 1-0 y una pérdida innecesaria nos hicieron daño. Encajar el segundo finiquitó el partido, pero durante buena parte del partido estuve satisfecho. Venir aquí y pensar que puedes dominar y crear ocasiones es no conocer el campo", comentó.

"Sin duda que (los partidos que faltan) son finales, pero a mí no me gusta hacer cuentas individuales, creo que es un error. Todos (los partidos) son importantísimos para el futuro del club", concluyó.