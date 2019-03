Filme "Reefa" rendirá tributo a artista muerto por Taser en Miami Beach

Miami , 16 mar .- Una película rendirá tributo a "Reefa", el nombre artístico de Israel Hernández-Llach, un inmigrante colombiano que murió en 2013 a los 18 años tras recibir varios disparos con una pistola eléctrica por un agente de la Policía de Miami Beach.

Se trata de un filme romántico que comenzará a rodar en junio próximo la cineasta estadounidense Jessica Kavana Dornbusch, que resaltará "sus sentimientos y su arte", contó a Efe la hermana de la víctima, Offir Hernández, que colabora con la producción.

Jeffrey Wahlberg, sobrino del actor Mark Wahlberg, personificará al estudiante de secundaria que murió durante una persecución policial después de pintar un grafiti en un local comercial abandonado en Miami, un hecho que causó indignación en el sur de Florida.

El filme brinda cierto alivio a la familia del joven que en casi seis años no ha logrado superar el "doble dolor de su muerte y la ausencia de justicia", como expresó a Efe su padre, Israel Hernández.

Manifestó que Kavana Dornbusch, como muchas personas y padres de familia, se solidarizaron con el dolor que causó la muerte de "Lito", como lo llamaba su familia, un joven patinador y pintor sin antecedentes delictivos.

La película lleva el nombre de "Reefa" (nombre con el que se conoce popularmente a la marihuana), como se hacía llamar de forma "sarcástica" el joven en rechazo a que los colombianos sean considerados narcotraficantes por sus simple nacionalidad, contó Offir.

"Reefa", que se filmará en Miami, ciudad a la que llegaron los Hernández hace doce años en busca de asilo, será, sin embargo, una historia amable, en torno a un romance de verano que el artista tuvo con una modelo.

Su trágica muerte levantó una gran polémica por el "uso excesivo y desproporcionado" de fuerza policial, que terminó sin una acusación criminal por parte de la Fiscalía estatal de Miami-Dade contra el policía Jorge Mercado, pese a las protestas y el clamor de la familia.

El caso causó una gran conmoción y protestas en la comunidad hispana de Miami, que pidió el enjuiciamiento de Mercado por "brutalidad policial".

Sin embargo, en 2015, la Fiscalía de Florida anunció que no presentaría cargos contra el agente al determinar "que estaba legalmente justificado el uso de la fuerza" y que la muerte fue accidental.

La Policía mantiene que el agente que le disparó actuó de acuerdo con el reglamento sobre personas que se resisten al arresto, pero los padres del joven desde el primer momento han dicho que su hijo no era una persona peligrosa, no estaba armado y no suponía una amenaza.