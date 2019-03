El festival "Vis a Vis" se despide de Ghana con ojos en Europa

Accra, 16 mar (EFE).- El certamen musical "Vis a Vis", auspiciado por el organismo público español Casa África, pondrá este sábado fin a su 10º edición en Accra, en la que dos bandas ghanesas serán elegidas para actuar en algunos de los principales festivales de España.

"El 'Vis a Vis' es una actividad clave en nuestro ámbito de cooperación cultural porque nos permite acercarnos a países africanos a través del fomento de sus artistas, lo que hace que en España se escuche también más música africana", explicó a Efe Juan Jaime, jefe del área de Cultura y Educación de Casa África.

Gracias a esta iniciativa bandas de países tan diversos como Senegal, Etiopía, Angola o Tanzania han podido realizar una gira estival por una docena de festivales españoles, entre ellos, los emblemáticos La Mar de Músicas (Cartagena), Pirineos Sur (Huesca) o Etnosur (Jaén).

Oportunidad que, en ocasiones, supone el pistoletazo de salida de grupos africanos hoy consolidados en el ámbito internacional, como los sudafricanos BCUC -que después de vencer en el año 2013 han tocado en EEUU y Australia- o la cantante ecuatoguineana Nelida Karr, ganadora de la edición de 2018.

"El 'Vis a Vis' encaja perfectamente con nuestra filosofía", explicó a Efe Luis Campos, codirector del festival de músicas del mundo, Sinsal Son Estrella Galicia, celebrado en la isla de San Simón (Galicia) y que se suma por segunda vez a este proyecto.

"Nuestro festival tiene lugar en una isla a la cual solo se puede acceder en barco, primera similitud; y los grupos que ofrecemos intentamos que procedan sino de los cinco, de los máximos continentes posibles", dice Campos, que añade que los asistentes desconocen qué bandas participan cuando compran las entradas.

Las bandas ghanesas Yibor Afric band, Kyekyeku and Ghanalogue highlife, Elim, King Ayisoba, Della hayes and Her Women of Color y Soulstreet Band intentarán ser la revelación de la noche con el fin de convertirse en las ganadoras.

"Como ghaneses soñamos con una oportunidad como esta", manifiestó a Efe George Gogoe, uno de los seis miembros de FRA!, grupo que dio inicio anoche a este festival en el Centro de Información Turística de Accra y que dejó muy buenas sensaciones entre el centenar de asistentes.

Mañana, los promotores españoles anunciarán a las dos bandas vencedoras entre las 12 finalistas -de las más de 65 propuestas que se presentaron al inicio-, las cuales viajarán durante julio por España en una gira en la que tendrán ocasión de tocar en los mismos festivales que otros artistas internacionales.

"Antes del 'Vis a Vis' para traer a músicos africanos (a Europa) tenías que llamar a París o a Londres, mientras que nosotros ya hemos generado contacto directo con nueve países africanos", explicó Jaime.

"Al final, la música es una de las mejores maneras para derribar estereotipos y conocernos mejor", indicó, confiado en los beneficios a largo plazo de este proyecto de diplomacia cultural.