Ceballos: "El cambio de entrenador parece que ha funcionado"

Madrid, 16 mar (EFE).- El centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos destacó que la llegada de Zinedine Zidane al banquillo "ha funcionado" porque el equipo "ha recuperado sensaciones" en el partido ante el Celta (2-0).

"El cambio de entrenador parece que ha funcionado. El equipo ha recuperado sensaciones y ha logrado los tres puntos que eran muy importantes en esta situación", dijo el centrocampista andaluz en beIN Sports.

Ceballos, además, se mostró satisfecho en el aspecto personal. Zidane, al que criticó cuando abandonó el club hace nueve meses, ha mostrado en su primer partido que cuenta con el futbolista sevillano.

"Desde el minuto uno me ha dado confianza. Me ha dado minutos en un momento clave del partido. He sido el primer campo. Me ha dicho que hiciera lo que sé y disfrutara. Me he sentido cómodo", dijo Dani Ceballos.

El jugador del Real Madrid destacó la importancia de ganar al Celta después de cuatro derrotas seguidas en el estadio Santiago Bernabéu. "Era un partido muy importante. Era importante lograr los tres puntos para recuperar la dinámica y también las sensaciones".

"Tenemos claro el objetivo hasta final de temporada. Es sumar de tres en tres y acabar lo más arriba posible", indicó el jugador del Real Madrid, que alabó la vuelta a la titularidad de Francisco Alarcón Isco y de Gareth Bale.

"Son jugadores clave para nosotros y se tienen que sentir importantes como los veinticinco de la plantilla", apuntó Ceballos, que se mostró respetuoso con las novedades incluidas por el técnico francés en el once inicial.

"Es lo que el 'míster piensa y en todo momento hay que respetar todas las decisiones", concluyó.