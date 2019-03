Bautista: "Ha sido más duro que en Australia"

Redacción deportes, 16 mar (EFE).- El piloto español Álvaro Bautista (ARUBA.IT Racing-Ducati) reconoció este sábado, tras ganar la Carrera 1 en el circuito internacional de Chang (Tailandia), que conseguir la victoria le resultó "más duro" que en Australia, en la apertura del Campeonato del Mundo de Superbike.

El talaverano indicó, en declaraciones facilitadas por la organización de la prueba, que sabía que el británico Jonathan Rea pelearía con él en carrera porque tuvieron "un ritmo similar durante las prácticas libres".

"Yo no hice un buen comienzo. Me fui ancho en la primera curva y perdí la primera posición. Seguí presionando y atrapé a Rea y tuvimos un choque en la curva 3 que casi me hizo estrellarme. Después de unas vueltas, pude recuperarme y recuperar mi ritmo. Empujé hasta el límite y pasé a 'Johnny' para llevarme la victoria", analizó Bautista.

"Estoy realmente feliz porque, aunque mi sentimiento con la moto no era perfecto, pude ganar", sentenció Álvaro Bautista, debutante esta temporada en el Campeonato del Mundo de Superbike.