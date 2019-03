Analfabetismo del 80 % en la Policía afecta a su eficacia en Sudán del Sur

Yuba, 16 mar (EFE).- El 80 % de los oficiales y suboficiales de Policía de Sudán del Sur no puede leer ni escribir en inglés, idioma oficial de este joven Estado africano, lo que entorpece los trámites de investigación y el sistema de justicia sursudanés.

El comandante Abraham Majok, jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Ministerio de Interior, explicó a Efe que algunos de los oficiales y suboficiales sí hablan árabe, pero no lo escriben.

El árabe es una herencia de cuando Sudán del Sur todavía formaba parte de Sudán, hasta su independencia en 2011, y el analfabetismo es una consecuencia de años de guerra, además de que algunos policías luchaban anteriormente en el grupo rebelde Ejército Popular, agregó Majok.

"La Policía sursudanesa necesita a personas que hayan cursado la educación básica o más porque, con un porcentaje tan alto de analfabetos, es difícil formar a los policías para que lleven a cabo trámites e investigaciones penales", lamentó Majok.

Agregó que está situación "ha afectado en gran medida al rendimiento de la Policía en todo el país, sobre todo a la hora de ejecutar las órdenes de detención o presentar los expedientes ante la justicia.

Por ello, añadió, "las comisarías están llenas de detenidos que pasan días en ellas sin comparecer ante los tribunales".

Además, los oficiales "no saben cómo documentar los testimonios de los sospechosos, denunciantes y testigos".

El oficial Chol Deng explicó a Efe que es analfabeto, que dedicó veintiún años de su vida a luchar en las filas del Ejército Popular y a continuación optó por trabajar en la Policía porque, con 57 años, se vio mayor.

Admitió que ha tenido problemas a la hora de redactar algunos documentos, pero "ese trabajo lo pueden hacer los oficiales jóvenes que estudiaron en universidades", mientras que los mayores pueden "supervisar" el proceso.

"En reconocimiento de las batallas que libramos por Sudán del Sur, no pueden dejarnos en la calle", concluyó Deng.

Como él, muchos oficiales formaban parte del Ejército Popular que participó en la larga guerra contra Sudán, desde 1983 hasta que las partes alcanzaron un acuerdo de paz en 2005.

La mayoría se alistó en el entonces grupo rebelde por voluntad propia y son analfabetos procedentes de localidades remotas, donde no tuvieron acceso a una educación de calidad, aunque eso no les impidió escalar en la jerarquía del Ejército Popular.

Son mayoritariamente de origen humilde y de todas las tribus, no sólo de las más influyentes de Sudán del Sur, que monopolizan las fuerzas armadas y la vida política.

Sudán del Sur ha sido escenario de un conflicto desde finales de 2013 hasta el pasado mes de agosto, cuando el Gobierno y la oposición armada alcanzaron un acuerdo de paz, que todavía no ha sido aplicado en su totalidad, mientras que las instituciones del país no han sido rehabilitadas y no funcionan de forma adecuada.