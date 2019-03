Zidane: "Lo que tenemos que hacer, nuestro deber, es creer hasta el final"

Madrid, 15 mar (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no quiso trasladar un mensaje de euforia al madridismo y prometer que su equipo va a pelear por ganar la Liga -le separan 12 puntos del líder Barcelona-, pero aseguró que tiene que "creer hasta el final" y marcó el reto de ganar en las once jornadas que quedan.

El mensaje de Zidane en su primera rueda de prensa en la ciudad deportiva tras aceptar el regreso al cargo que dejó hace nueve meses fue de unión y optimismo. Dejó claro que cuenta con todos sus jugadores, concienciado en recuperar desde el inicio a Marcelo e Isco, y puso mesura en su mensaje cuando trató los objetivos.

"Es bueno recordar a todo el mundo dónde estamos, pero queremos acabar la temporada ganando el máximo de partidos que quedan. Hay que empezar mañana. Yo no voy a hablar de ganar la Liga ahora porque no estoy en esa línea, lo que tenemos que hacer, nuestro deber, es creer hasta el final", dijo.

"Tenemos once partidos y queremos ganarlos todos. Luego veremos lo que va a pasar. En el fútbol nunca se sabe, por eso lo que podamos dar en el campo es lo más importante. El resto lo veremos", añadió.

El técnico francés destacó las "ganas" que ha encontrado en la plantilla y afirmó que "los jugadores están contentos" y han trabajado "con intensidad" en los tres entrenamientos que ha dirigido.

Zidane no quiere que sus jugadores salten a los partidos que restan con presión por pensar que se juegan su futuro. "Piensan en terminar bien la temporada. No tienen que tener en la cabeza que voy a mirar quien sigue y quien se va. Todos tienen contrato, ya veremos luego lo que pasa. Hay que acabar bien la temporada tras un año difícil en el que también han hecho cosas buenas", subrayó.

Fue sincero Zidane cuando admitió que el cambio en el banquillo del Real Madrid era necesario y mostró su ilusión por volver.

"Veo la misma ambición aunque haya sido una temporada complicada. Yo tengo muchas ganas, era el momento de cambiar y creo que es bueno para los jugadores el cambio. Tengo la oportunidad de volver y lo hago con muchas ganas e ilusión para comenzar algo nuevo", comentó.

"Estoy encantado y emocionado como el primer día, porque aunque no sea nuevo para mí, es otra cosa. Tengo muchas ganas de vivir una aventura con el Real Madrid y volver al trabajo de entrenador. No he dejado en ningún momento de lado al Real Madrid", añadió.

Preguntado por la temporada de Gareth Bale, esquivó opinar y confirmó que está recuperado de la lesión de tobillo para jugar ante el Celta: "Sabemos el jugador que es y voy a contar con él como con todos. Está preparado para estar mañana".

El guiño de Florentino Pérez a la opción de fichar a Kylian Mbappé gracias a Zidane, no tuvo continuidad en el técnico: "No voy a hablar de un jugador que no es mío y con la temporada en juego".

Reconoció, sin embargo, que el delantero francés y Neymar son "dos jugadores de calidad" y que estaría "encantado" de entrenarlos, pero insistió en que "no es el momento de hablar de eso".

Por último, analizó al próximo rival de su equipo, un Celta con necesidad: "Es un buen rival que está haciendo una temporada con altibajos y la posición en la que está en la tabla, no sé si injusta, pero puede estar mucho más arriba".