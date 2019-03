"Il Trovatore" regresa al Maestranza casi veinte años después

Sevilla, 15 mar (EFE).- "Il Trovatore", la exigente ópera de Verdi inspirada en un drama del chiclanero Antonio García Gutiérrez, vuelve al Maestranza veinte años después de la última representación de esta obra de la que Toscanini dijo que solo precisa un tenor, una soprano, un barítono y un bajo que sean "los mejores del mundo".

El director musical de la función, Pedro Halffter ha dicho de esta obra, de las más populares de Verdi, que exige un primer nivel vocal en todos los papales y que estos se corresponden con unos personajes arquetípicos "de una gran fuerza, reflejada en la música".

Sobre el famoso do de pecho no escrito pero del que es tradición interpretar "como un salto mortal" en palabras del tenor Piero Pretti, que lo efectuará en esta ocasión, Halffter ha advertido en conferencia de prensa que la representación se llevará a cabo en la tonalidad original, en do mayor.

Lorenzo Nencini, responsable de la reposición de la puesta en escena de Stefano Vizioli, ha asegurado que ha sido muy fiel a la concepción de Vizioli de que se trata de "una ópera para cantantes con una música muy bonita" y que la puesta en escena, que cumple diez años, "acepta la obra por lo que es, una obra maestra".

Nencini ha asegurado que la escenografía es "sencilla pero espectacular con unos elementos que al moverse en el escenario generan distintos ambientes y que la iluminación trata de reproducir "el misterio de la noche"

"Es una obra que más que escucharla con la cabeza hay que escucharla con la barriga", ha concluido el responsable de la puesta en escena, en la que intervendrán unas doscientas personas, contando los sesenta del coro, los setenta músicos y los grupos de niños y de espadachines.

La soprano estadounidense Angela Meade ha asegurado que aunque el papel de Leonora es de los que más ha cantado --lo ha representado en veintidós producciones distintas-- cada vez que se enfrenta a él descubre algo nuevo, algo en lo que ha coincidido con Piero Pretti: "También lo he cantado muchas veces, y siempre hay algo que mejorar", ha dicho sobre el rol de Manrico.

Lo de que siempre haya algo que mejorar "es una realidad en Verdi; tanto en lo actoral como en lo musical, porque el cantante nunca permanece estático, siempre está en movimiento", ha añadido Pretti.

El barítono Dmitry Lavrov debutará tanto en el Maestranza como en el papel del Conde de Luna, del que ha advertido que aunque sea el malo de la función se trata de "un hombre enamorado", y también debuta en el teatro sevillano el bajo Romano dal Zovo, que encarnará a Ferranco, el personaje que inicia la acción y, en lo vocal, "eleva la temperatura de la obra".

"Il Trovatore" se estrenará el próximo día 20 y habrá también función el 23, 26 y 29.