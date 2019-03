Sanidad no financiará vacuna Bexsero al no cumplir criterios de efectividad

Madrid, 15 mar (EFE).- La Comisión de Salud Pública, formada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha descartado la financiación de la vacuna contra el meningococo B (Bexsero) que se administra a bebés porque "tras la evaluación no se cumplen los criterios en relación a efectividad y seguridad de la vacuna".

Así lo señala el Ministerio de Sanidad en un documento publicado en su web en el que informa de la modificación en la pauta de vacunación frente a la meningitis con el fin de cubrir a los adolescentes de más variantes de esta enfermedad con la incorporación de la vacuna tetravalente (serogrupos A, C, W e Y).

Descarta que la decisión de no incluir la vacuna contra el meningococo B, tal y como han reclamado varias comunidades autónomas y el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), se deba a motivos económicos.

Sanidad recuerda que la actual situación epidemiológica muestra un descenso del número de casos por meningococo B y "los pocos datos disponibles sobre la efectividad de la vacuna hacen que en este momento no se considere su inclusión en el calendario de vacunación".

Además, explica que la vacunación no protege frente a todas las cepas de meningococo B circulantes en España.

Sanidad destaca, asimismo, que la vacuna tiene una alta reactogenicidad (fiebre, dolor en la zona de inyección, etc) cuando se administra a la vez que las vacunas incluidas en el calendario.

"La decisión de no incluir la vacunación no se debe a un criterio económico sino porque tras la evaluación no se cumplen los criterios en relación a efectividad y seguridad de la vacuna", abunda el departamento que dirige María Luisa Carcedo.

A pesar de esta decisión, Sanidad reconoce que el mayor número de casos de enfermedad meningocócica son producidos por el serogrupo B, sobre todo en menores de 5 años si bien apunta que no se ha producido ningún fallecimiento en menores de 12 meses en los últimos años.

Argumenta, además, que la poca información disponible sobre esta vacuna muestra "una corta duración de la protección generada tras su utilización y la ausencia de protección comunitaria".

La decisión de qué vacunas se incluyen en el calendario se toma por el Consejo Interterritorial del SNS "tras un proceso exhaustivo de evaluación basado en la evidencia científica y en los datos epidemiológicos obtenidos de la vigilancia que se realiza en España por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave)".

Sin embargo, la AEP recomienda la vacunación sistemática frente al meningococo B a partir de los 3 meses y también para todos los niños y adolescentes como protección individual.

Esta vacuna (Bexsero), que tiene un coste de algo más de 100 euros y de la que se deben administrar entre 3 y 4 dosis, nunca ha estado incluida en el calendario vacunal infantil, e incluso en algunos momentos ha habido desabastecimiento en las farmacias españolas ante la demanda por parte de los padres.

De hecho, el 60 % de los bebés menores de un año ha sido vacunado en España frente al meningococo B.

El departamento de Carcedo explica que Países como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Noruega, "tras una evaluación basada en la evidencia científica similar a la realizada en España", tampoco han incluido esta vacuna en su calendario.