Pedro Lemebel, escritor chileno que usó su homosexualidad como arma política

Guadalajara , 15 mar .- El escritor chileno Pedro Lemebel fue un artista "consecuente" que supo hacer de su homosexualidad una bandera política, dijo este viernes a Efe Joanna Reposi, directora de un documental acerca de su obra presentado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (oeste de México).

Defensor de los derechos humanos, escritor, homosexual, artista visual, Lemebel nació en un barrio de la periferia de la capital chilena en 1952 y fallecido en 2015.

Icono de la contracultura y opositor a la dictadura de Augusto Pinochet, Lemebel hizo de su obra una forma de protesta, añadió.

"Lo que más lo distingue es ser un hombre consecuente y orgulloso de su origen y de sexualidad y desde ahí él habla", apuntó la directora, quien forma parte de la delegación de artistas de Chile en el festival, donde es el país invitado de honor.

"Fue un luchador, no solo contra la dictadura sino en pro de los derechos humanos no solo su discurso en contra de la discriminación homosexual, sino la de género, le dio voz a las etnias, a los que no tenían voz en mi país y eran discriminados en todo sentido", agregó.

El documental "Lemebel" (2019) fue un proyecto de largo aliento que surgió en 2007 cuando Reposi, quien ya había trabajado en vídeo el texto "Manifiesto", el más conocido de Lemebel, le propuso a este hacer un documental de su trabajo visual, pese a que sabía que a él no le gustaba figurar en los medios de comunicación.

Durante ochos años de manera intermitente debido al temperamento del escritor, Reposi y Lemebel se reunían para revisar material y hablar de las "performances" que este había hecho a lo largo de su carrera.

Esa dinámica se cortó cuando el autor de "Tengo miedo, torero" (Seix Barral, 2001) y "Háblame de amores" (Seix Barral, 2012) murió en 2015 como consecuencia de un cáncer de garganta.

"Confío, lo cual era muy difícil. Durante esos ocho años hubo peleas, discusiones, por eso duró tanto tiempo, pero sí, confió y fue un acto súper generoso de Pedro. Cuando le da cáncer me dice: 'Haz la película que quieras'. Sabía que ya no quedaba tiempo", afirmó la chilena.

La cinta muestra su obra visual, un aspecto del que pocos se sabía del también cronista, quien fue amigo cercano de Roberto Bolaño y se atrevió a rodar en medio de las llamas frente al Museo de Arte Contemporáneo de Chile y a disfrazarse de Frida Khalo en medio de las calles del centro de la Ciudad de México.

Lemebel fue también miembro de "Las yeguas del Apocalipsis", un colectivo que en plena dictadura de Augusto Pinochet se atrevió a salir a las calles con plumas y tacones para hacer una fusión entre protesta y arte a la vez de retar a la autoridad.

"Era algo muy instantáneo y fugaz que corría en un solo momento, fueron 16 'performances' y yo creía que era algo que tenía que conocerse en el mundo. Para mí es un personaje que trasciende Chile, es un artista mucho más completo y creía que era un personaje que había que retratar", señaló la realizadora.

Para Reposi, pese a la trascendencia de su obra visual y escrita, Lemebel es un artista "poco valorado" en Chile porque "es pobre y maricón", dos cualidades que incluso él mismo defendía como sus características.

"No soy un marica disfrazado de poeta/ No necesito disfraz/ Aquí está mi cara/ Hablo por mi diferencia/ Defiendo lo que soy/ Y no soy tan raro", escribió Lemebel en un fragmento de "Manifiesto", uno de sus textos más aplaudidos.

"Existe en la literatura y en el arte esto de la élite, de la burguesía. Primero, Pedro viene de los márgenes, entonces eso ya es algo difícil y luego es maricón, porque nunca le gustó la palabra gay, y nunca fue muy bien aceptado", justifica Reposi.

Agregó que aunque en 2013 le fue otorgado el Premio Donoso, siempre se le ha visto como un escritor de "baja categoría" por su condición, por su opción política y sexual.

"Sí creo que hay una deuda pendiente, para mí es el artista contemporáneo más importante no solo en Chile, sino en la región", concluye.

El documental ganó en febrero el premio Teddy, el galardón a películas con temática de la diversidad sexual en el Festival de Cine de Berlín.