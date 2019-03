Pedro Guerra: hoy en día hay música hecha solo para el momento

Santa Cruz de Tenerife, 15 mar (EFE).- El cantautor canario Pedro Guerra ha asegurado que hoy existe ?mucha música? que está hecha ?solo para el momento?, aunque también ha defendido que sigue habiendo personas ?con mucho talento? y que desarrollan carreras musicales más largas.

El artista tinerfeño reeditó su primer trabajo, "Golosinas", para conmemorar sus 25 años en el mundo de la canción, un logro que ha conseguido a base de ?paciencia, tesón y mucho trabajo?, confiesa a EFE Pedro Guerra, que ayer recogió en Tenerife el Premio Dial a toda su trayectoria artística.

?Las cosas no es que se me dieran difíciles pero hay que trabajarlas, saber estar ahí y no parar de trabajar. En el trabajo y en el tesón está la clave de muchas cosas?, apunta.

El CD recupera el disco original remasterizado, aunque incorpora cuatro colaboraciones junto a Juanes, Pablo López, Vanesa Martín y Rozalén.

El artista ha asegurado que grabar con los cuatro intérpretes fue ?toda un experiencia?, sobre todo porque Pablo López, Vanesa Martín y Juanes ?pertenecen a un estilo musical no muy cercano al mío?, aunque ?eso hizo que fuera más emocionante?, confiesa posteriormente.

El cantautor quiso dedicar el premio a su familia, ?porque están ahí y porque son lo más importante de mi vida, junto con la música?, concluyó.