Gil Marín: "Confío plenamente en Simeone"

Madrid, 15 mar (EFE).- Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ratificó este viernes su confianza plena en el "proyecto deportivo" y en Diego Simeone, al tiempo que apuntó que la eliminación de la Liga de Campeones en Turín "fue un mal día que ya es pasado" y que "no puede" hacer "perder la perspectiva".

"Confío plenamente en nuestro proyecto deportivo y en Simeone. A Diego le ofrecí la renovación la semana siguiente al 4-0 en Dortmund. Y no fue por ir contracorriente, ni tampoco por agradecerle estos siete años. Fue porque estoy convencido de que disfrutaremos los próximos tres años como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Estoy seguro de que Diego completará una década en el Atlético de Madrid que cambiará nuestra historia", expresó el máximo accionista del club en declaraciones a la página web oficial.

También repasó la eliminación contra el Juventus: "Es cierto que el resultado de la ida (2-0) nos confundió a todos los atléticos. Nuestro partido en Turín fue un mal día que ya es pasado. La diferencia en la eliminatoria contra un equipo que nos supera en más de 200 millones de ingresos fue un penalti en el minuto 82".

"Es cierto que esa noche no competimos como lo venimos haciendo desde hace años, que no fue el Atleti que conocemos, como tampoco compitió a su nivel la Juventus en nuestro estadio. Es duro para todos, pero tenemos que reconocer que no hicimos las cosas bien. Esto es fútbol. Y los atléticos hemos demostrado siempre que sabemos afrontar tanto la victoria como la derrota. Un mal día no puede hacernos perder la perspectiva", continuó el consejero delegado.

"Ahora toca valorar lo que somos, lo que tenemos, que para mí es un gran futuro, y procurar disfrutar del club, de sus instalaciones y de sus equipos. El primer equipo está situado entre los mejores en el ránking europeo, compitiendo por la Liga, muy cerca de clasificarse un año más, y van siete temporadas consecutivas, para disputar la Liga de Campeones, la competición más importante del mundo", repasó.

También resaltó la "temporada increíble" del Atlético de Madrid Femenino: "Es líder de la Liga Iberdrola y finalista de la Copa de la Reina y este domingo viviremos una jornada muy especial en el Wanda Metropolitano donde miles de atléticos las apoyarán en un partido decisivo en la lucha por el título (contra el Barcelona)".

"El segundo equipo lidera su grupo en Segunda B, nuestro juvenil también es primero, y nuestro proyecto en México, el Atlético de San Luis, conquistó el título del Torneo Apertura y lidera el Clausura en busca del ascenso", añadió.

"El club se encuentra en continuo crecimiento, tanto a nivel social como en instalaciones para equipos y aficionados. Debemos valorar la situación por la que atraviesa la entidad de manera objetiva y fría, no debido a un calentón tras el partido del martes", prosiguió Gil Marín, que ya mira al duelo con el Athletic.

"La mejor manera de levantarse después de un tropiezo es ganando. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en San Mamés. Será un partido difícil por la entidad del rival, pero estoy convencido de que nuestro equipo hará todo lo posible por conseguir los tres puntos", concluyó en la página web oficial del club rojiblanco.