Jaime Mata, tercer jugador del Getafe en ir con la selección española

Getafe , 15 mar .- El delantero Jaime Mata, con quince goles marcados, está siendo el jugador más determinante del Getafe esta temporada y su buen rendimiento le ha valido la llamada de la selección española por primera vez, siendo el tercer futbolista azulón en ser convocado por el combinado nacional.

El primero fue el hispano-argentino Mariano Pernía, que debutó el 7 de junio de 2006 en un amistoso frente a Croacia disputado en la ciudad suiza de Ginebra y que sirvió de preparación para el Mundial de Alemania, al que fue convocado.

El segundo futbolista del Getafe en ser convocado fue el centrocampista Rubén De La Red, que debutó el 31 de mayo de 2008 en Huelva en un amistoso frente a Perú.

El madrileño participó en tres partidos y marcó un tanto con la selección, con la que conquistó la Eurocopa de 2008 celebrada en Austria y Suiza.

El tercer jugador del Getafe en ser citado con la selección es Jaime Mata, que suma trece goles en Liga y seis asistencias en su debut en Primera, a los que se añaden otros dos tantos más en Copa del Rey.

Con esos números, el madrileño ya ha entrado en la historia de los mejores goleadores del Getafe y se ha ganado un hueco en el corazón de los aficionados, que lo comparan con Roberto Soldado y Dani Guiza, dos de los delanteros que mejor recuerdo dejaron en su paso por el Coliseum Alfonso Pérez.

A sus treinta años está disfrutando del éxito de jugar en Primera y junto a Jorge Molina está formando una de las parejas atacantes más destacadas de la Liga española.

Tras el último partido frente al Huesca, Mata fue preguntado por la posibilidad de ir a la selección. "La selección es algo que no me he planteado. Yo tengo la máxima ilusión y ojalá suene la flauta, pero estoy centrado en el Getafe, en meter goles y estoy tremendamente feliz por ellos", confesó.