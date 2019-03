Italia confirma que firmará el memorando de la Ruta de la Seda con China

Roma, 15 mar (EFE).- El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, confirmó hoy tras reunirse con los dos socios en el Gobierno, Luigi di Maio y Matteo Salvini, que se firmará el memorándum para la llamada "Nueva Ruta de la Seda", el proyecto estrella de inversiones que ha lanzado China.

"Claro que se firma el memorando, que es un acuerdo marco no vinculante, no es un acuerdo internacional, y además habría sido también un poco excéntrico no participar en este proyecto", explicó Conte.

El antisistema Movimiento 5 Estrellas de Di Maio apoya el proyecto porque considera que potenciará el comercio y beneficiará a las empresas transalpinas, y ve en él la oportunidad de atraer capital chino a un país que se encuentra en estos momentos en recesión.

Mientras que el líder de la Liga, Salvini, se había mostrado más reticente a la firma, había pedido algunas modificaciones y "prudencia" en cuestiones como "la seguridad y la soberanía nacional".

"Italia es un puerto natural, histórico y ahora se le ofrece una gran oportunidad para reequilibrar la balanza comercial con China. Queremos fortalecer nuestra exportación. Además, de vez en cuando se enriquecerá con la firma de acuerdos individuales que deberán evaluarse uno por uno", agregó Conte.

Algunos medios italianos avanzan que este acuerdo podría ya firmarse en ocasión de la visita a este país del presidente chino, Xi Jinping, al país previsto del 22 y el 24 de marzo próximos.

Uno de los puntos más controvertidos en este memorando, del que no se conocen los detalles, serían el relativo a las telecomunicaciones y a la puesta en marcha de la red 5G, después de que Estados Unidos haya advertido de la posibilidad que las compañías chinas compartan información clave con el gobierno de Pekín.

Al respecto, Conte aseguró que se "está hablando con todas las compañías", pero que tomarán medidas para "defender los intereses nacionales".

Si Italia firmara este memorando, se convertiría en el primer país del Grupo de los Siete más industrializados del mundo -EEUU, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Japón y Canadá- en respaldar formalmente este plan.

El plan BRI de China pretende financiar y construir infraestructuras en más de 80 países, con el objetivo de conectar Pekín con sus vecinos asiáticos y el resto de continentes.

Sin embargo, el plan ha suscitado las reservas de Estados Unidos y de algunos miembros de la Unión Europea, que temen que sea una estrategia que beneficie solo a las empresas chinas.