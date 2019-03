El Gobierno confía en que a la tercera va la vencida con su acuerdo de brexit

Londres, 15 mar (EFE).-", El Gobierno británico, una vez concluida una semana clave para el "brexit", invitó a "reflexionar" a los diputados este fin de semana sobre el Acuerdo de Salida que deberán votar, por tercera vez, no más tarde del próximo miércoles.

El ministro del Gabinete, David Lidington, "número dos" de la primera ministra británica, Theresa May, subrayó hoy que este pacto tiene la "gran virtud" de contar con el respaldo de los Veintisiete y recordó que la única alternativa si no sale adelante será una prórroga larga del "brexit".

El Ejecutivo trata contrarreloj de recabar los apoyos que le faltan, un total de 76, siempre y cuando los 242 diputados que votaron a favor del acuerdo, el 12 de marzo no varíen su postura.

El ala de conservadores más euroescéptica que lidera el Grupo de Investigación Europea (ERG, por sus siglas en inglés) y los diez parlamentarios del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte son, por sus reticencias, el principal objetivo de la tarea de convicción del Gobierno británico.

Con estos últimos se reunió hoy el Gobierno en su infatigable búsqueda de respaldo, con una conversación que se centró en el escepticismo reinante sobre la salvaguarda irlandesa, ideada para evitar el restablecimiento de una frontera dura entre las dos Irlandas.

A pesar de esa meta común, el Ejecutivo mostró ayer fricciones, después de que siete de sus miembros, incluido el titular del "brexit", Stephen Barclay, votaran en contra de prorrogar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Estos fueron, además de Barclay, el ministro de Comercio Internacional, Liam Fox; el de Transporte, Chris Grayling; la de Cooperación Internacional, Penny Mordaunt; el de Defensa, Gavin Williamson; la viceministra de Economía, Liz Truss, y la líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom.

La decisión de estos altos mandos de la ejecutiva de May muestran a un Gobierno debilitado que, sin embargo, según se apresuró Lidington a asegurar, se mantiene unido.

El ministro del Gabinete recordó que el Partido Conservador dio libertad de voto a sus miembros sobre la moción de ayer y que esta mañana el Ejecutivo, en su totalidad, ha aceptado la voluntad que mostró el Parlamento, que respaldó por 413 votos a favor y 202 en contra prorrogar el "brexit".

Aunque ayer Westminster aprobó esta extensión del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, en virtud del cual se iniciaron las negociaciones entre ambos bloques y que establecía el 29 de marzo como fecha límite para ejecutar el "divorcio", sobre ella aun gravitan varios interrogantes.

No solo no está garantizado que se vaya a producir -para ello es requisito indispensable que el bloque comunitario de forma unánime la apruebe- sino que no está tampoco claro cuánto podría dilatarse.

Según la moción del Gobierno que anoche respaldó la cámara, si esta aprueba el acuerdo del "brexit" sellado entre Londres y Bruselas antes del próximo miércoles 20 de marzo, entonces May se ha comprometido a solicitar que la prórroga tenga como límite el 30 de junio.

De lo contrario, el aplazamiento del "brexit" deberá ser más largo y, además, obligará al Reino Unido a tener que participar en las elecciones comunitarias.

Según los tratados comunitarios, todos los Estados miembros de la UE están obligados a convocar elecciones a la Eurocámara.

Como los próximos comicios al Parlamento Europeo se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo, el Reino Unido debería elegir eurodiputados si la salida se retrasa más allá de esa fecha.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) ha adelantado que la petición de extender el periodo para salir de la UE se tratará en la cumbre de líderes que se celebra en Bruselas el 21 y 22 de marzo, "dando prioridad a la necesidad de garantizar el funcionamiento de las instituciones de la UE y teniendo en cuenta las razones y la duración de una posible extensión".