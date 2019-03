La "generación climática" clama contra el calentamiento global

Redacción Internacional, 15 mar (EFE).- La demanda de medidas contra el cambio climático ha convocado este viernes en el mundo a miles de jóvenes y estudiantes que claman contra la inacción de los políticos ante los efectos del calentamiento global.

Desde hace meses, la ya conocida como generación climática se organiza en el "Youth For Climate" (Jóvenes por el Clima), el movimiento estudiantil en defensa del planeta que ante las amenazas del calentamiento global se manifiestan cada semana convocados en los denominados Fridays For Future (FFF), ("Viernes para el Futuro").

La fundadora del movimiento e icono de la lucha contra el cambio climático es la joven sueca Greta Thunberg, que en septiembre de 2018 decidió ausentarse del colegio durante unos días para manifestarse frente al Parlamento de Estocolmo y exigir a los políticos acciones urgentes contra el calentamiento del planeta. En esa época Suecia preparaba elecciones generales.

Posteriormente, convirtió su protesta en una acto semanal con sentadas cada viernes frente a la sede de esa institución para, en el mes de diciembre, intervenir en la cumbre del Clima que los líderes del mundo celebraban en la ciudad polaca de Katowice.

La adolescente instó a todos a actuar porque "nunca se es demasiado pequeño" para cambiar las cosas. Tenía entonces quince años.

La siguiente cita tuvo lugar en Davos (Suiza), donde el Foro Económico Mundial celebra cada año su reunión más importante y en la que la joven activista conminó a los líderes del mundo a la acción contra el cambio climático, "quiero que entren en pánico", porque "la casa se quema", dijo.

Icono de la llamada generación Z, el movimiento de Greta, también conocido como "generación climática", que utiliza las redes sociales para difundir sus campañas y apoyado ya por científicos europeos, ha superado las fronteras de Suecia y se ha extendido con desigual fuerza a otros países.

Con lemas como "cambiemos el sistema, no el clima", "nuestro futuro no está en venta" o "si el planeta fuese un banco ya nos habríais rescatado", se han celebrado manifestaciones multitudinarias en Bruselas, Sidney, París o Berlín y en España han emergido ya colectivos también en Asturias, Cádiz, Alicante, Valencia, etc.

Con el nombre de "#strikeforfuture" están convocados este 15 de marzo todos los jóvenes del mundo en demanda de mayor acción política para afrontar lo que ya es una realidad: el cambio climático.