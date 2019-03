Festival de Tribeca cerrará con estreno mundial de "Yesterday" de Danny Boyle

Nueva York, 15 mar (EFE).- El Festival de Cine Tribeca contará con el estreno mundial de la comedia de Rock and Roll "Yesterday" del premiado director británico Danny Boyle, el día de su cierre, el 4 de mayo, según informó la organización del evento.

La cinta cuenta la historia de un guitarrista sin éxito que, tras un apagón mundial, resulta ser la única persona que recuerda la banda de los Beatles, y está protagonizada por Himesh Patel y Lily James.

La edición 18 del esperado festival cinematográfico está de celebraciones este año ya que reunirá el 30 de abril al reparto de la comedia romántica "Say Anything" (1989) con guión y dirección de Cameron Crowe, en el 30 aniversario del largometraje.

Este año el festival también celebrará el 25 aniversario del debut de la comedia romántica "Reality Bites", dirigida por Ben Stiller que participará de un encuentro con el público, también el 4 de mayo, previo al cierre.

Estarán presentes además la guionista Helen Childress y los actores Winona Ryder, Ethan Hawke, Janeane Garofalo y Steve Zahn, indicó el festival, que este año presentará 103 películas, entre ellas de varios latinoamericanos.

Igualmente el Tribeca festejara el 40 aniversario del famoso film "Apocalypse Now" (1979) con una restauración del largometraje de Francis Ford Coppola, que presentará el 28 de abril.

De cumpleaños está asimismo es el documental "This Is Spinal Tap",(1984) que celebra su 35 aniversario con la proyección del filme sobre la banda inglesa el 27 de abril que contará con sus protagonistas, que rendirán tributo al grupo con una presentación musical especial y una charla luego de la proyección.

Otro estreno mundial, el 26 de abril, será el documental "Between Me and My Mind", de Steven Cantor, acerca de Trey Anastasio, el líder de la banda Phish, así como "The Good, The Bad and The Hungry" sobre el famoso concurso de perros calientes en Coney Island.

El 4 de mayo también será la presentación de "Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977) para los fieles amantes de esta saga.