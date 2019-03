Escribá ve "factible" sorprender al Real Madrid

Vigo, 15 Mar (EFE).- Fran Escribá, entrenador del Celta de Vigo, afirmó este viernes que no es imposible puntuar en el Santiago Bernabéu, donde el sábado se enfrentarán al Real Madrid, en el partido que supondrá el regreso a su banquillo del francés Zinedine Zidane, un técnico que, a su juicio, ha devuelto la "ilusión" al madridismo.

"Para nosotros no tiene por qué ser una mala noticia, en todo caso será buena para el Real Madrid. Una mala semana de resultados les ha cambiado los objetivos o los ha dejado casi sin objetivo. En LaLiga tienen opciones, pero es difícil. A nivel de ambiente, de afición, la llegada de una persona tan importante como Zidane es ilusionante", declaró.

El técnico celeste, no obstante, aclaró que la llegada de Zidane no ha variado su plan de trabajo: "Sí hemos visionado otras cosas porque lógicamente era el entrenador del año pasado y nos hemos fijado en algún mecanismo para ver si era muy diferente al que tenían ahora. Por el resto, no nos afecta la llegada de un nuevo entrenador".

Escribá es consciente de la "dificultad" de sorprender al vigente campeón de Europa en su estadio, pero también dejó claro que puntuar en el estadio del Real Madrid sería "un refuerzo moral" para su equipo.

"A nivel moral y del entorno, un empate o victoria en el Bernabéu siempre parece más de tres punto. Habrá quien no lo vea factible pero nosotros sí lo vemos", indicó en su comparecencia ante los periodistas el preparador valenciano, quien avanzó que no reservará a ninguno de los jugadores apercibidos porque "este es el partido más importante".

Al entrenador del Celta también se le cuestionó por la posible motivación del internacional español Isco Alarcón y el lateral izquierdo Marcelo, tras la salida de Solari y el regreso de Zidane.

"Son grandes jugadores y siempre que hay un cambio de entrenador los jugadores piensan que puede llegar su momento. Al ser gente con talento, evidentemente eso puede ocurrir", puntualizó.

Escribá, que aún no podrá contar el lesionado Iago Aspas, no hace cálculos de cuántos puntos necesitará su equipo para evitar el descenso, aunque cree que 40 serían suficientes.

"Históricamente se hablaba de los 42 puntos, pero esa barrera ha desaparecido en los últimos años. Evidentemente uno cree que si suma 40 puntos debería estar salvado, pero no me lo he planteado ni he hecho cuentas", comentó.