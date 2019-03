Crystal Fighters inaugura el cartel internacional del próximo Sonorama Ribera

Aranda de Duero , 15 mar .- La banda anglo-española de indie pop Crystal Fighters se subirá al escenario principal del XXII Sonorama Ribera, que se celebrará en Aranda de Duero del 7 al 11 de agosto, convirtiéndose en el primer cabeza de cartel internacional confirmado por la organización del festival.

El de Aranda de Duero será el único concierto que darán en festivales en España en 2019 Crystal Fighters, uno de los grandes nombres de la música actual que consigue ensamblar en sus temas elementos tradicionales, como del folclore vasco, ritmos de los 80 y música electrónica para ofrecer un producto moderno y que suena a futuro.

Llega a Aranda de Duero con su último trabajo, 'Everything is my family', disco lleno de psicodelia que convertirá el festival arandino en una pista de baile.

Junto a Crystal Fighters, también estará en Sonorama Ribera la mítica banda Tequila que, capitaneada por los legendarios Ariel Rot y Alejo Stuvel, ha incluido a Aranda en su gira de despedida.

Second se subirá al escenario principal para presentar su último trabajo, "Anillos y raíces" y junto a ellos vuelven a la cita en la capital ribereña Fuel Fandango y su fusión de la tradición flamenco-copera con música negra y ritmos electrónicos.

Tras el triunfo en la Plaza del Trigo cosechado en 2018, se ha hecho hueco en el cartel sonorámico Carolina Durante. También aparecen en la lista de artistas el trío canario Los Vinagres y Mucho y celebrarán en Aranda su vuelta a los escenarios, después de 21 años, Vancouvers.

Se adhieren al cartel de Sonorama Ribera Agoraphobia, Ballena, Basanta, BlackTV, Crudo Pimiento, De Perdidos al Trío, División Minúscula, Igor Pascual, Invisible Harvey, Julieta 21, La Regadera, Ladilla Rusa, Margaux, Marta Hammond, Mostaza Gálvez, Ñekü, Playa Cuberris, Rayo, Serial Killerz, Siloé, The Garlic Phantoms, The Levitants y Veintiuno.

Todos estos nombres se suman a los ya anunciados, entre los que se encuentran Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Luis Albert Segura, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria o Berri Txarrak.