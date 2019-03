Cervera califica de "atraco" no parar la Segunda por partidos internacionales

Cádiz, 15 mar (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha lamentado este viernes que no se detenga la Liga de Segunda División por los compromisos internacionales de selecciones, lo que ha calificado como un "atraco".

Cervera ha dicho que es "de risa" que se pare la competición en Primera División para que los futbolistas de esta categoría puedan acudir a jugar con sus selecciones, pero que en Segunda "te quedes sin eso".

El Cádiz no podrá contar en el encuentro del domingo 24 ante el Córdoba con el delantero Darwin Machis, convocado por Venezuela para jugar ante Argentina el viernes 22 y Cataluña el lunes 25.

Tampoco estará el atacante chiclanero Manuel Vallejo, citado por Luis de la Fuente para los amistosos de la selección sub-21 ante Rumanía y Austria en las mismas fechas.

Cervera se quejó por no poder contar con "dos de los mejores jugadores" que tiene y dijo que en Primera División eso "no pasa para que alguno no se moleste".