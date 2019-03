El Met celebrará 50 años de la llegada a la luna con una muestra fotográfica

Nueva York, 15 mar (EFE).- El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) celebrará el 50º aniversario de la llegada del hombre a la luna con una exposición de más de 170 fotografías y una selección de otras representaciones visuales que reflejan la fascinación del ser humano por el satélite.

"El 20 de julio de 1969, 500 millones de televidentes por el mundo vieron cómo la misión de Apollo 11 transmitía a la tierra las primeras imágenes de astronautas estadounidenses en la luna", afirmó en un comunicado el museo, que señaló que este momento influyó en la historia de las imágenes para siempre.

"Apollo's Muse: The Moon in the Age of Photography" (La Musa de Apollo: La Luna en los Tiempos de la Fotografía"), que podrá verse en el Met desde el 3 de julio hasta el 22 de septiembre, narra el progreso de la fotografía astral y sus intentos de producir imágenes lunares cada vez más definidas.

Entre las piezas más destacadas, un daguerrotipo (como se llamaron a las primeras instantáneas) de la década de 1840, que se cree es la primera fotografía que existe de la luna, así como un ejemplares de la obra de pioneros en el campo como Warren De La Rue (1815-1889), Lewis Morris Rutherfurd (1816-1892), y John Adams Whipple (1822-1891).

Además, se expondrá por primera vez la versión completa de un atlas fotográfico de la luna producido por el Observatorio de París entre 1894 y 1908.

Por otra parte, la muestra explorará el uso creativo de la cámara para representar viajes por el espacio y la vida sobre la luna, como los dibujos de George Méliès para su película "Un Viaje a la Luna" (Le Voyage dans la lune), de 1902.

Los avances en la ciencia espacial y la carrera espacial que se produjo durante la Guerra Fría también llevaron a la captura de imágenes excepcionales durante las primeras expediciones lunares de los programas soviéticos y estadounidenses, que también podrán verse en el Met.

Asimismo, la llegada a la luna llevó a una oleada de obras artísticas centradas en el hito histórico, de las que se verán varios ejemplos creados por los artistas Nancy Graves, Aleksandra Mir, Nam June Paik y Robert Rauschenberg.