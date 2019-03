Borja Valle: También leí que la Juve no había remontado y parece que lo hizo

A Coruña, 15 mar (EFE).- Borja Valle, extremo del Deportivo, se refirió este viernes a las opciones del equipo gallego de recuperar los siete puntos de desventaja que tiene respecto al ascenso directo y puso al Juventus como ejemplo de romper estadísticas con su remontada reciente ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

El Juventus no había conseguido remontar un 2-0 en una eliminatoria de la máxima competición continental, algo que logró ante el Atlético (3-0) esta semana, y nadie en LaLiga 1/2/3 ha logrado neutralizar siete puntos de desventaja respecto al ascenso directo desde que en la categoría de plata suben los dos primeros de manera directa y otro a través de la promoción.

Preguntado por esa última estadística, la que afecta al Deportivo, Valle miró a la Liga de Campeones.

"También leí que la Juve no había remontado una eliminatoria y parece que sí. Las estadísticas están para romperlas y no tenemos que obsesionarnos. El año pasado un equipo que iba a 10 puntos (el Huesca) acabó sufriendo. Al final es resistir y aguantar. El que más lo haga va a conseguir el objetivo. Debemos centrarnos en nosotros", comentó.

En rueda de prensa afirmó que esta semana sin fútbol para el Deportivo por la suspensión del partido con el Reus es "importante para las cabezas de todo el mundo, para olvidar e iniciar una etapa buena, una semana de alegría, de limpiar, atípica, pero bonita y buena".

Abogó por "tener tranquilidad, hacer las cosas bien ante el Almería" la próxima semana y, "a partir de ahí, crecer".

"Cuando hablas de momentos buenos y malos en la temporada, nunca esperas los malos, pero han llegado y se deben a momentos de forma, los rivales, la suerte, un cúmulo de todo. Hay que solventarlos. No hemos tenido tampoco esa eficacia de cara al gol. Hay que olvidarse de objetivos a largo plazo porque supone agobio y angustia mirar los resultados de los demás", dijo.

A nivel personal, se mostró dispuesto a "sumar" ya sea "desde dentro del campo o desde fuera, en la banda o en la punta".

"Si lo hice en estos años de atrás (en los que tuvo poca participación), en éste no creo que sea difícil. Me siento querido y respaldado y no le doy valor negativo a no estar en el once", zanjó.