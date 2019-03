El Betis no gana al Barcelona en Liga en el Villamarín desde hace once años

Sevilla, 15 mar (EFE).- El Real Betis, que el domingo recibirá al líder de LaLiga, no vence como local al Barcelona en un duelo liguero desde hace casi once años cuando, a finales de marzo de 2008, remontó dos goles tempraneros de Eto'o y Bojan mediante un doblete de Edu y un tanto de Juanito.

Los diez últimos duelos de Liga disputados en Sevilla entre béticos y culés han concluido con esa única victoria local, cuatro empates y cinco triunfos visitantes, el último de ellos el 0-5 de la pasada temporada, infligido con dos goles de Messi, otros dos de Suárez y uno de Rakitic.

Durante este periodo, el Barcelona perdió en otra ocasión en el campo del Betis pero fue una derrota sin consecuencia, ya que defendía, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa 2010-11, cinco goles de renta de la ida y su clasificación no corrió peligro pese a caer por 3-1.

El balance global de los 52 partidos de Liga dirimidos por estos dos contendientes en tierras andaluzas arroja un balance favorable al Barcelona, que ha ganado en veintidós ocasiones frente a las dieciséis victorias del Betis y los catorce empates habidos.