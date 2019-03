Anquela: "La igualdad es tan manifiesta que no se puede errar"

Oviedo, 15 mar (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, reconoció este viernes que los tres puntos de Mallorca se esfumaron por muchas razones, una de ellas el balón parado, pero advirtió de que en esta categoría "la igualdad es tan manifiesta que no se puede errar".

"En Mallorca nos faltaron muchas cosas: nos faltó de todo, hasta leer el partido. Solo ganamos en posesión y la tuvimos donde ellos quisieron. Nos confundimos a balón parado y pagamos con creces ese error. Es un tema de concentración que llevamos dos jornadas haciendo mal ahora que estábamos ganando en esa faceta", analizó el técnico.

El entrenador jienense supera a Sergio Egea en partidos dirigiendo a los azules desde la llegada del Grupo CARSO, y aprovechó la previa a la visita del Nástic para recordar la exigencia de su puesto y el agradecimiento que tiene por el apoyo recibido en estas dos campañas.

"Siempre quise estar en este equipo y lo he logrado. Es muy difícil mantenerse aquí porque la exigencia es grande, y tienes que intentar estar a la altura. Desde CARSO siempre me han dicho que sea como soy, y solo he encontrado palabras de ánimo y ayuda por parte de Del Olmo, también en los malos momentos", destacó.

Anquela no quiere ni oír hablar del derbi ante el Sporting que se jugará dentro de dos semanas teniendo antes la visita del Nástic, y advirtió de que sería un error pensar en él cuando el partido importante es ante un conjunto catalán que ganó al Albacete y que compitió en Pamplona y Coruña.

"El Nástic hace muchas cosas bien, tendremos que poner un ritmo alto y apretar desde el primer minuto. Este equipo siempre parte con la obligación de ganar, hay que adaptarse a la categoría y trabajar. Si no estamos a un nivel alto, el rival nos va a penalizar", subrayó.

Para Anquela hay una premisa clara y continuada en el tiempo, y es que si su equipo no está al cien por cien no va ni a empatar, y reconoció tener prácticamente hecho un once en el que le faltará Tejera por sanción y para el que espera tener en algún momento al mejor Saúl, convaleciente de unas molestias.

Los azules trabajaron a puerta cerrada, en una sesión eminentemente táctica, tras la cual confirmó que Jimmy jugaría con el filial y que esperaría al sábado para tomar una decisión definitiva con Carlos Martínez, que completó con el grupo la semana tras ser baja la anterior.