Alonso apela a "hacerse fuertes" en casa porque "cada partido es vital"

Murcia, 15 mar (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, dijo que su equipo tiene que "aprovechar" la buena racha en casa, donde ha ganado los 3 últimos encuentros, para "hacerse fuerte", pues "cada partido es decisivo y vital" en la pelea por lograr la permanencia en la Liga Endesa de baloncesto.

Alosno compareció en rueda de prensa este viernes, a dos días de recibir al Tecnyconta Zaragoza en la vigésima tercera jornada del campeonato, que afronta en puesto de descenso como decimoséptimo y penúltimo clasificado con 6 victorias y 16 derrotas.

El UCAM está recuperando sensaciones en casa, donde viene de vencer al Barcelona Lassa, al Banvit turco y al Telenet Giants belga, resultado este último que lo dejó fuera de la Liga Europea de campeones este miércoles.

"El jueves seguramente los jugadores pasarían un duelo importante, pero hay que ser conscientes de que el camino que queda es el más apasionante, duro también, pero el más importante", comentó.

"Hay que olvidarse lo más rápidamente de una competición en la que el equipo ha demostrado jugar muy bien y saber que cada encuentro a partir de ahora en la liga es decisivo", añadió.

Para el compromiso del domingo frente al Tecnyconta, a las 12:30 horas en el Palacio de los Deportes, se mantiene en duda el concurso del pívot belga Kevin Tumba por molestias en el hombro derecho.

"Kevin es el que más tocado quedó del partido ante el Amberes y no solo por sus problemas físicos, que los lleva arrastrando durante todo el año, sino también porque nos ha eliminado un equipo de su país", destacó.

"Esto siempre es más duro, pero le he dicho que el esfuerzo que hizo el otro día nunca se va a olvidar, porque otro jugador no hubiera ni disputado el partido. Vamos a ver de lo que es capaz, no vamos a forzar para que no vaya a más su dolencia y que juegue o no dependerá de sus sensaciones tras haber intervenido en el encuentro seguramente más físico de la temporada", agregó.

Sobre el Tecncyonta, décimo con 11 partidos ganados y otros tantos perdidos, manifestó: "Está haciendo las cosas muy bien y logrando buenos resultados. Combina juventud y experiencia de una manera ejemplar en algunos casos".

Ningún partido es "determinante de momento, pero en este momento cada encuentro es vital" y "si somos capaces de transmitir esa energía que he sentido como rival, el equipo contrario lo tendrá francamente muy difícil. Tenemos que jugar con mucha ilusión y responsabilidad y con el apoyo de nuestra gente", concluyó.