Vítor Silva: "Estamos juntos para llevar al Deportivo a buen puerto"

La Coruña, 14 mar (EFE).- El portugués Vítor Silva, nuevo jugador del RC Deportivo, ha asegurado este miércoles en su presentación con el conjunto coruñés que los futbolistas están "juntos" para llevar al equipo "a buen puerto" esta temporada a pesar de que en las últimas jornadas se han alejado del objetivo del ascenso directo.

El exjugador del Reus fue incorporado en febrero a prueba tras haberse desvinculado del conjunto catalán, la semana pasada firmó su contrato hasta la conclusión de la presente temporada y en la actual, tras haberse incorporado a los entrenamientos con el grupo, ha comparecido por primera vez en rueda de prensa como futbolista blanquiazul.

"Mi papel es siempre ayudar dentro de lo que pueda como uno más, dentro o fuera del campo Ese es mi trabajo y al equipo lo veo bien. Es verdad que los resultados no son los que queríamos últimamente pero estamos juntos para llevarlo a buen puerto", declaró en una rueda de prensa que ofreció junto al director deportivo, Carmelo del Pozo.

Silva reconoció la importancia que tuvo Natxo González, entrenador del Deportivo, con el que había coincidido en el Reus, a la hora de incorporarse el club coruñés.

"Fue mi entrenador en el equipo anterior en el que estuve, nos conocemos perfectamente, prácticamente ha hecho de intermediario y luego con Carmelo decidimos que podía haber una opción real", relató.

El centrocampista admitió que su periodo de prueba tuvo "un poquito de tensión" porque le estaban "valorando" y aseguró que ahora se encuentra "bien" físicamente aunque no a su "mejor nivel" porque esta temporada no pudo disputar partidos oficiales con el Reus al no haber podido ser inscrito por los problemas económicos del club catalán.

"Entrené todos los días hasta el día de la rescisión y no creo que tarde mucho en estar en ni mejor versión física", aseguró.

De su estilo de juego indicó que tiene "características más técnicas que físicas" y se consideró un "jugador de último pase, de posesión de balón", que puede ayudar a "generar un poco más de juego".

A pesar de que el Deportivo está a siete puntos del ascenso directo y a ocho del líder, Silva afirmó que lograr el objetivo de volver a Primera División "depende" más de los blanquiazules que "de los equipos que van por delante" y confió "sin ninguna duda" en lograr regresar a la élite del fútbol nacional.

Sobre la expulsión del Reus de la competición se mostró "muy triste" tras haber pasado "meses muy duros".

"Los jugadores menos mal que ahora tenemos la situación más o menos controlada, pero me da mucha pena por los trabajadores, el cuerpo técnico, los aficionados, la ciudad, que no lo merecían para nada", valoró.

Carmelo del Pozo reveló que ya había mantenido conversaciones con el jugador en diciembre y consideró que puede "aportar en varias posiciones".

"Es un medio de llegada, que puede jugar en la mediapunta o en banda para meterse para adentro. Teníamos la posibilidad económica de incorporar a un jugador y hemos tomado esa decisión", declaró.