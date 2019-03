Trapero sobre su mala relación con De los Cobos: "No estuve muy acertado"

Madrid, 14 mar (EFE).- El mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero ha reconocido que no estuvo muy acertado cuando defendió el Cuerpo ante el coronel Diego Pérez de los Cobos, de manera que para él fue "una liberación" que su segundo Ferrán López se ofreciera a asistir a la reuniones de coordinación policial para el 1-O.

Trapero, acusado en la Audiencia Nacional de rebelión por la vertiente policial del "procés", ha explicado en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo que aceptó el ofrecimiento de López porque él "ya no estaba haciendo un buen papel" con De los Cobos, coordinador para el dispositivo conjunto de Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional.

El mayor ha admitido que en la reunión de coordinación policial del 23 de septiembre de 2017 -la última a la que él asistió- hizo "una defensa del Cuerpo, probablemente no muy acertada" cuando aseguró que quien debía liderar el dispositivo eran los Mossos y que si necesitaban ayuda la pedirían a la Guardia Civil y Policía.

"Le reconozco que en algún momento pude incluso no ser apropiado, que igual no estuve lo más acertado, pero el espíritu era de defender el Cuerpo y hacer las cosas lo mejor posible", ha agregado.

En concreto, ha manifestado que "hubo algún momento de tensión dialéctica" con De los Cobos cuando estuvieron "discutiendo con el uso de la fuerza"

Tan mala era la relación que cuando su número dos Ferrán López se ofreció a asistir a las reuniones en su lugar, Trapero lo vio como "una liberación" porque él "ya no estaba haciendo un buen papel" con De los cobos, cuyo nombramiento no compartía en absoluto, lo que no quiere decir que no lo acepte, que es algo distinto, ha precisado.

De hecho, el mayor ha defendido que lo único que cuestionó fue la designación del coronel pero nunca ninguna de las órdenes dictadas por el fiscal ni por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Trapero ha detallado que las instrucciones que la Fiscalía había dado a los tres cuerpos policiales contra el 1-O dejaron de estar vigentes cuando la juez del TSJC dictó el auto que ordenaba impedir el referéndum, y así lo comunicó la magistrada en una reunión a la que citó a los responsables de los tres cuerpos policiales.

En esa reunión, ha detallado Trapero, la magistrada les comunicó también que sería Diego Pérez de los Cobos quien "supervisaría" el dispositivo del 1-O, a lo que el mayor de los Mossos objetó: "perdone, señoría, aquí no pone nada de eso".

Según ha explicado el mayor, la juez se retiró entonces a otro despacho y regresó con un nuevo auto judicial: "rompemos el anterior y ese era el vigente", ha apuntado Trapero.