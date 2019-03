La transformación digital reunirá en Madrid a 20.000 profesionales en DES2019

Madrid, 14 mar (EFE).- Más de 20.000 directivos, empresarios y profesionales participarán en Madrid en la IV edición de "DES, Digital Enterprise Show", el "mayor" evento europeo sobre transformación digital, que se celebrará del 21 al 23 de mayo con Alemania como país invitado.

Más de 200 expositores presentarán sus soluciones tecnológicas para ayudar a empresas e instituciones a sumarse a la economía digital, en un encuentro en el que intervendrán más de 450 expertos internacionales, según han informado fuentes de la organización.

Durante más de 200 horas de conferencias, se hablará de Industria 4.0, Blockchain o Inteligencia Artificial, entre otros asuntos.

En el encuentro, participarán Christian Lifländer, jefe de Ciberseguridad de la OTAN; José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica; George Beebe, ex responsable de análisis para Rusia en la CIA y actual director de Inteligencia y Seguridad Nacional del Centro de Interés Nacional de Estados Unidos o el consultor y experto en blockchain Michael Casey, presidente del Board de Coindesk.

Intervendrán también Sukhi Jutla, emprendedora elegida como una de las 100 Asian Stars en UK Tech y mujer Europea del año por Financial Times, además de Meredith Whalen, vicepresidenta Senior de IDC.

En este encuentro, habrá varias novedades como el "España Pyme Digital", un pabellón especializado donde las pequeñas y medianas empresas podrán encontrar casos de éxito y soluciones sobre cómo impulsar la transformación digital de sus negocios.

Se celebrará también "Women Leadership on Digital Transformation", foro dedicado a las mujeres que están liderado la transformación de la industria y de los negocios a través de las tecnologías.

Como novedad también este año, se celebrará "Making Digital Inclusive: The Future of Education and Work", un debate centrado en la evolución de los nuevos modelos educativos de cara a empleos incipientes y el trabajo del futuro.

En este encuentro, se celebrará de nuevo Digital Marketing Planet, un foro de tres días donde expertos internacionales analizarán las últimas tendencias del marketing, así como "Innovation Hub", un espacio especialmente dedicado y diseñado para que emprendedores y "startups" presenten sus nuevas propuestas de negocio a aceleradoras e inversores. EFE

