Torra ve "imposible" la retirada de lazos y la JEC lo estudiará el lunes

Barcelona, 14 mar (EFE).- El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido este jueves de la "imposibilidad" de cumplir la orden sobre la retirada de 'esteladas' y lazos amarillos de los edificios públicos dependientes de la Generalitat, mientras que la Junta Electoral Central (JEC) estudiará el lunes su recurso.

Torra envió ayer miércoles a la JEC un escrito en el que alegaba la "dificultad legal de cumplir" el requerimiento de retirar 'esteladas' y lazos amarillos y le pedía "reconsiderar" su decisión.

En una visita al Puerto de Tarragona, Torra se ha reafirmado en su negativa a retirar la simbología aludida por la JEC: "Denunciamos un nuevo intento del Estado para limitar y vulnerar uno de nuestros derechos esenciales", ha señalado.

"No renunciaremos nunca al derecho a la libertad de expresión, ni al de protesta, ni al de manifestación", ha subrayado el presidente, que ha afirmado que "mantener los lazos amarillos y las 'esteladas' es libertad de expresión", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Torra ha vuelto a pedir a la JEC que reconsidere su requerimiento ante lo que considera que es "una nueva vulneración de la libertad de expresión y, sobre todo, ante la imposibilidad de que una orden como esta se pueda cumplir".

En este sentido, ha alegado que hay "centenares de edificios públicos y hay miles de funcionarios que legítimamente expresan también su protesta y su rechazo a la situación de esta cárcel y de este exilio injustos poniendo lazos amarillos en sus puestos de trabajo".

"Yo no limitaré nunca la libertad de expresión de los funcionarios ni de ningún ciudadano de Cataluña", ha insistido Torra, que ha asegurado: "En este país no queremos vivir con miedo y no viviremos con miedo".

Por su parte, la JEC estudiará el lunes que viene el recurso de reposición del president contra la decisión de retirar símbolos.

Fuentes de la Junta en el Congreso han informado a Efe de que este será uno de los puntos del orden del día, pero no está previsto que ese mismo día analice el escrito enviado este jueves por Cs.

Ciudadanos, tal y como ha anunciado el dirigente de la formación naranja Juan Carlos Girauta, se ha dirigido a la Junta Electoral para que, a su vez, se dirija a Interior y a los Mossos d'Esquadra y les pida la retirada de los lazos amarillos y de las 'esteladas'.

Asimismo, Cs solicita que dé curso del trámite a la Fiscalía por si Torra, al negarse a apartar estos símbolos, hubiera incurrido en posible "responsabilidad penal".

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha asegurado que la formación "pondrá todos los instrumentos que estén a su disposición" para que se obedezca a la JEC y se retiren las 'esteladas' y los lazos amarillos de los edificios públicos.

También el PSOE ha instado a Torra a retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos al entender que "la neutralidad política" es una "condición inexcusable para la limpieza del proceso electoral".

Mientras tanto, la Junta Electoral de Zona de Barcelona ha dado un plazo de 12 horas a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, para que retire de la fachada principal del consistorio el lazo amarillo, al considerar que "vulnera flagrantemente la neutralidad del Ayuntamiento de Barcelona" en periodo electoral.

Fuentes municipales consultadas por Efe han indicado que acaban de recibir la orden y la están estudiando.

La Junta Electoral ha emitido esta orden tras admitir una denuncia presentada por el concejal del PP Alberto Fernández Díaz y después de que unos encapuchados hayan retirado el lazo esta pasada madrugada, aunque el consistorio lo ha repuesto esta mañana.