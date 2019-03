El Rayo Majadahonda anuncia la renovación de Carlitos

Madrid, 14 mar (EFE).- El Rayo Majadahonda ha hecho oficial la renovación por una temporada del futbolista gaditano Juan Carlos Moreno 'Carlitos', quien aún no ha podido debutar en la categoría de plata del fútbol español con su club debido a una grave lesión.

"Por su profesionalidad y por su calidad como futbolista, avalada por una trayectoria exitosa en diferentes equipos, el club ha llegado a un acuerdo con él para ampliar su compromiso y que siga perteneciendo a la gran familia rayista, que le tiene catalogado entre sus jugadores más carismáticos", indica la entidad en un comunicado.

Carlitos, por su parte, declaró: "No puedo estar más agradecido tanto al club como a la gente que ha confiado en mi. Creo que mis mejores años de fútbol los he vivido aquí, han sido tres pero muy intensos. He disfrutado de la mano del míster y no puedo estar más agradecido".

Asimismo habló de su estado físico mientras se acerca el momento de volver a los terrenos de juego: "Tengo muchas ganas de afrontar lo que resta de liga y a ver si puedo jugar algunos partidos. Estoy bien, cogiendo un poco de tono. Dentro de la normalidad estoy bien".