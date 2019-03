Pisonero avisa sobre dificultad de jugar ante rival "muy parecido" en juego

Valladolid, 14 mar (EFE).- El entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, David Pisonero, ha advertido este jueves sobre la dificultad de jugar ante un rival, el Quabit Guadalajara, cuyo juego es "muy parecido" al de los vallisoletanos y que, además, cuenta, en este caso, con el factor cancha.

Al igual que el cuadro azulón, el Quabit apuesta por un juego rápido, basado en una buena defensa -perfectamente culminada por el veterano Hombrados quien, con sus intervenciones, "mediatizó", el partido de la primera vuelta, según Pisonero, lo que le convierte en un rival de "la misma liga".

Para este choque, Pisonero contará con la baja ya definitiva del pivote argentino Gastón Mouriño, quien ha abandonado la disciplina del equipo vallisoletano para irse a Zamora, lo que considera "la mejor solución para el jugador, que quería más minutos de juego pensando en la selección argentina, y para el club".

En este sentido, comentó que "Gastón es un jugador que tenía proyección, y apostábamos por esa progresión en el club, pero ha sido muy difícil para él estar a la sombra de Abel Serdio y adaptarse a un sistema diferente al que estaba acostumbrado, con lo que creo que se ha hallado una buena opción para él".

A pesar de que Serdio no continuará en el cuadro vallisoletano, puesto que pasará a engrosar las filas del potente Barça Lassa, Pisonero indicó que el joven Álvaro Martínez "está, poco a poco, adquiriendo mayor protagonismo, disfrutando de minutos de calidad y aportando todo lo que puede".

De ahí que una de las primeras apuestas del Recoletas Valladolid, de cara a la próxima temporada, sea la de fichar a un "pivote de garantías" que supla el hueco dejado por Serdio y que, ya no podrá llenar Mouriño ni el propio Álvaro Martínez "ya que no se le puede poner una responsabilidad que aun no le corresponde".

En pleno proceso de confección de plantilla, ya pensando en el año siguiente, los vallisoletanos deben afrontar el tramo final de la liga "aparcando los aspectos extradeportivos" que, inevitablemente, pueden afectar a los jugadores, aunque el objetivo de todos sigue siendo acabar lo más arriba posible.

Para ello, será importante tratar de sacar dos puntos de la cancha del Guadalajara, ante el que desplegarán las armas que les están dando buenos resultados y que se centran, fundamentalmente, en una intensa defensa, y en una buena circulación de balón para lograr una óptima finalización.