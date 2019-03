La pintora española Bea Sarrias concluye lienzo sobre el "alma" de la OTAN

Bruselas, 14 mar (EFE).- La pintora española Bea Sarrias concluye este viernes el lienzo encargado por la OTAN y ejecutado en su nueva sede en Bruselas, en el que ha tratado de captar el "alma" de esta organización militar a través de "la luz" pero también de las personas que trabajan en ella, explicó hoy a Efe la artista.

"Está resultando una experiencia muy potente. Este edificio es muy grande y el Ágora, que es la parte donde estoy pintando, es muy fría y muy gris, pero la gente me está apoyando mucho", indicó Sarrias (Barcelona, 1978), mientras daba los últimos retoques al cuadro de dos por seis metros que espera terminar mañana y que lleva pintando una semana en la nueva sede aliada.

Tras una semana de trabajo preparatorio del dibujo en un taller de Bruselas, la artista se ha empapado de los comentarios que le hacen militares y otros trabajadores de la OTAN durante la ejecución pictórica del lienzo, en pleno pasillo central que sirve de punto de encuentro y que comunica los diferentes edificios que componen el nuevo cuartel general aliado.

"La verdad es que me estoy quedando bastante impresionada de la sensibilidad artística de la gente que hay aquí", afirmó Sarrias, quien se dijo "impresionada de la aceptación y el interés de toda la gente que trabaja y que habita el edificio".

Explicó que es la primera vez que pinta "delante de gente y dentro del edificio que estoy retratando".

"Que la gente me vaya preguntando y vaya opinando, influye bastante en la obra. Me dan opiniones técnicas también, otros me animan", indicó, aunque reconoció que, "al final, el artista tiene que saber un poco hasta qué punto se deja influir o no".

En todo caso, aseguró que "es una parte del proyecto" el hecho de que la gente pueda ejercer una influencia en el trabajo.

A pesar de que Sarrias realizó diferentes bocetos previos para preparar su trabajo, admitió que, una vez in situ, el edificio, de más de 254.000 metros cuadrados de superficie y acristalado, "no tiene mucho que ver": "Sí en la estructura pero no en el color y la luz, que para mí es la esencia del cuadro, el alma del cuadro".

"Creo que es a causa de la influencia de las personas", confesó.

Sobre el futuro del lienzo, teniendo en cuenta que la OTAN no posee obras artísticas en propiedad, la artista dijo no saber "qué va a pasar con él".

"Cuando decidimos realizar este proyecto, lo más importante era el proyecto en sí. El hecho de estar pintando dentro de la propia sede y que la gente lo pudiese ver y, en cierta manera, pudiese participar", comentó.

Admitió que no esperaba tanta aceptación y que, ahora que está casi concluido, le gustaría "que saliese fuera" y que "la gente pudiese conocer a la OTAN por dentro".

"Siempre digo que lo que hago es retratar edificios, retratar personas, y esto es lo que hecho", señaló Sarrias, para quien lo más destacado es que, más allá de que la sede sea "un edificio militar y político", es principalmente "un espacio de diálogo".

"Aquí es lo que he experimentado con mi obra: he dialogado con las personas que habitan y así han influido en el resultado final de mi obra", concluyó la pintora.