Mateos:"El póquer debería ser una asignatura; la gente toma malas decisiones"

Barcelona, 14 mar (EFE).- Adrián Mateos solo tiene 24 años, pero ya ha ganado más de 17 millones de dólares (más de 15 millones de euros) jugando al póquer, una actividad que, según él, "debería ser una asignatura" en los colegios y universidades.

Para Mateos, la razón por la que este deporte mental tendría que ser objeto de docencia es muy simple: "La gente suele tomar malas decisiones cuando hay riesgos. Tiene miedo a tomarlas, a ser valiente, y el póquer te permite desarrollar una gran habilidad en la toma de decisiones".

Y es que este joven madrileño sabe muy bien lo que es tomar decisiones, lo que significa asumir riesgos, no solo en la mesa de juego, sino también la vida. No en vano, con 18 años decidió dejar la universidad en primero de Económicas, para marcharse a Londres y convertirse en jugador de póquer profesional.

"Mis padres ya se lo veían venir, porque le dedicaba muchas más horas al póquer online que a los estudios, y además ya empezaba a ganar dinero. Así que llegamos a un pacto: lo probaría un año y, si no me iba bien, volvería a España", recuerda.

Adrián, que se aficionó a este juego después de ver, con 16 años, una partida de póquer por televisión, no iba de farol y la vida le ha dado la razón.

Hoy, atiende a EFE como una de las grandes estrellas del póquer mundial y embajador de Winamax, uno de las principales operadores europeos de póquer online, que lo ha fichado, junto a la catalana Leo Margets, para reforzar la presencia de la marca en territorio español.

Con 19 años, Mateos se convirtió en el jugador más joven en ganar un evento de las World Series of Poker (WSOP), con 22, el más joven en lograr tres brazaletes de las WSOP y, con 23, alcanzó el número uno del ránking mundial.

Y todo eso, sumando únicamente los torneos presenciales, no los miles que disputa online al año y que le han reportado mucho más dinero en premios.

¿Cómo lograr que el éxito y el dinero no se le suban a la cabeza a un chico al que la vida le cambió de la noche a la mañana? "Supongo que es por mi personalidad y por cómo me han educado mis padres. Es cierto que empecé muy joven, pero no me siento diferente a los demás. He tenido la suerte de que se me daba algo muy bien y que además me permite ganar bastante dinero, pero al final lo único que hago es jugar mejor a las cartas que el resto", responde con naturalidad.

Para Mateos, el póquer es "como cualquier otro trabajo normal", un actividad a la que le dedica entre ocho y diez horas diarias: "Estudio el juego de mis rivales, su psicología, y también mi juego, utilizando programas informáticos de cálculo de probabilidades, que son infinitas. Al final nunca paras de estudiar, de prepararte. Igual que Rafael Nadal dejaría de estar en el 'top' mundial si dejara seis meses de entrenar, en el póquer sucede lo mismo. Es como cualquier otro deporte".

Nacido en San Martín de la Vega, un pueblo a 30 kilómetros de Madrid, Adrián Mateos se marchó a Londres por motivos jurídicos (la legislación española le impedía jugar al póquer online fuera de territorio nacional), fiscales y logísticos, ya que desde la capital británica puede volar directamente a casi todos los destinos donde le espera una mesa de juego.

"Para alcanzar el número uno en 2017 tuve que viajar por todo el mundo: Asia, Estados Unidos, Europa, Sudamérica... compitiendo en los torneos más caros y midiéndome a los mejores. Es una locura. El año pasado jugué unos 150 o 170 torneos en vivo y repetir este año el número 1 será difícil, porque tengo pensado viajar menos", explica.

En 2019, Adrián renunciará a pasarse la vida en un avión y aumentará su participación en los torneos online. "Puedo llegar a jugar entre 3.000 y 5.000 de estos torneos al año", reconoce.

Y es que las partidas por internet le pueden reportar prácticamente el mismo dinero que los torneos en vivo, ya que las inscripciones son más baratas y se ahorra los gastos de desplazamiento.

"Un aficionado al fútbol jamás podrá enfrentarse a Messi o a Cristiano Ronaldo, pero lo bueno del póquer es que todo los eventos son abiertos a todo el mundo. Al jugador recreacional, al aficionado, le gustan más lo torneos presenciales. Así que, para mí, los torneos online, donde siempre te encuentras a los mejores del mundo, tienen más nivel", razona.

Mateos defiende el póquer por internet y no entiende por qué de su mala fama. "Es el único juego donde compites con otras personas. El operador se lleva una comisión, pero si eres mas bueno que tus rivales, ganas. En el resto de juegos de azar, la casa tiene una ventaja matemática que, a largo plazo, es insalvable", apunta.

¿Pero, cuánto tiene el póquer de habilidad y cuánto de azar? Adrián asegura que, si eres bueno, la mala suerte no existe a largo plazo.

"Todos tenemos malas rachas, incluso los mejores jugadores del mundo, porque a corto plazo influye el azar. Si tú y yo jugamos una sola partida, me podrías ganar, pero si estamos jugando durante una semana, tus opciones de ganarme prácticamente se reducirían a cero. Lo importante cuando llega una mala racha es saber si estás jugando bien, porque a la larga te compensará", subraya.

Algunas de los razonamientos de Adrián sobre la estrategia, el azar y el control mental ya los enseñan en Harvard, donde existe una asignatura que se llama 'Poker Strategic Thinking' y que, a la larga, puede llevarte a convertirse en una inversor y especulador de éxito.

Mateos podría perfectamente impartirla en España. Talento y conocimientos no le faltan. No en vano es, con 24 años, el mejor jugador de póquer español de todos los tiempos.