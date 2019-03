La lucha por la igualdad marca la fiesta de la música en español

Santa Cruz de Tenerife, 14 mar (EFE).- Los mensajes reivindicativos por la igualdad y la lucha por los derechos de la mujer marcaron los XXIII Premios Cadena Dial, la gran fiesta de la música en español que se convirtió en un concierto en el que buena parte de los artistas de habla hispana más populares del momento cantaron en directo algunos de los éxitos más escuchados en todo el mundo.

Los Premios Cadena Dial, que en su vigesimotercera edición han vuelto a celebrarse en el Recinto de Ferias y Congresos de Tenerife, tuvieron como galardonados a los artistas Laura Pausini, Pablo Alborán, David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Melendi, Carlos Rivera, Cepeda, Miriam Rodríguez, Morat, Reik, Blas Cantó, Marta Soto y Adexe y Nau.

Los otros dos grandes protagonistas de la noche fueron Malú y Pedro Guerra, quienes recibieron un reconocimiento especial por su carrera.

La cantante española, que recibió su primer Premio Dial cuando tenía 16 años y que no pudo asistir a la gala por su reciente operación, fue reconocida por sus veinte años en el mundo de la música, mientras que el cantautor canario Pedro Guerra fue homenajeado en coincidencia con el veinticinco aniversario de la publicación de su álbum 'Golosinas'.

El público que acudió a la gala, que agotó las entradas disponibles en apenas dos horas, también pudo disfrutar de las actuaciones de Bustamante, Aitana, Antonio José, Marta Sánchez, Pablo López, Funambulista, Diego Torres, Sebastián Yatra, Rozalén, Pastora Soler y la tinerfeña Ana Guerra.

Entre premio y premio, el escenario fue testigo de la actuación de algunos de los artistas de habla hispana más populares del momento, incluidos ocho duetos que sorprendieron a los asistentes, como los formados por Aitana y Antonio y José; David Bisbal con Sebastián Yatra y Greeicy Rendón; David Bustamente con Ana Guerra; Carlos Baute y Marta Sánchez; o Pablo López y Miriam Rodríguez.

"Vas a quedarte", "A partir de hoy", "Perdón", "Héroes", "Desde que te vi", "Regrésame mi corazón", "El valor de seguir adelante", "Te sigo pensando", "No volveré", "No te atrevas a olvidarme", "Por ti esperaré", "Me dijeron de pequeño", "Éramos reyes" o "Inventas" fueron algunos de los grandes éxitos que sonaron en directo y fueron coreados por los más de cinco mil espectadores que se dieron cita.

La gala, que duró tres horas y fue retransmitida en directo por 'Divinity', estuvo presentada por Luis Larrodera, Sara Escudero y Carmen Ramírez.

Por la alfombra verde previa a la gala también desfilaron artistas como Maikel Delacalle y Bely Basarte, la actriz canaria Sara Sálamo o la chef venezolana Betina Montagne, que fueron algunos de los encargados de entregar los galardones.

Un año más, estos premios han tenido un carácter solidario y, dentro de la campaña de la emisora "Cadena Dial por la Igualdad", parte de la recaudación irá destinada a la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva (FAMAL), una organización reconocida por su lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Los premios también serán solidarios con la Escuelita del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, un aula del área de pediatría que cuanta con actividades dirigidas a los niños hospitalizados para que no se desvinculen de su actividad escolar.