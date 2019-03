Lezkano: "Tenemos la obligación de ganar a GBC para la permanencia"

Lugo, 14 mar (EFE).- Natxo Lezkano, entrenador del Cafés Candelas Breogán, ha afirmado este jueves que su equipo tiene la "obligación de ganar" este sábado al Delteco GBC a domicilio para avanzar hacia la permanencia.

"Lo veo como un partido muy, muy importante, una final para nosotros. Tenemos la obligación de ganar para cumplir el objetivo de la permanencia. Hay vida después del partido pero estamos obligados a ganar. Es un partido de máxima tensión y tenemos que estar muy concentrados", aseguró en rueda de prensa.

El técnico advirtió de que para su rival también es un partido "marcado en rojo" en el calendario.

"En caso de ganar nos daría un colchón muy importante respecto a ellos. Así que para ellos es una final también. Para nosotros es como un partido de Final Four o de final de liga. Es nuestra final", declaró.

Insistió en que "son partidos en que hay que ir a muerte porque son rivales de tu nivel o parecidos y son los encuentros que marcan la diferencia".

Además, dejó claro que no se fía del rival por más que sea el colista de la Liga Endesa con cuatro victorias, tres menos que los lucenses.

"En esta liga no hay equipos flojos. Ha perdido en la prórroga con Manresa y Zaragoza, por un punto contra Valencia, ha ganado en Canarias y hay que ver todo, no solo la clasificación. Tiene cuatro victorias y podían llevar ocho y estar por delante de nosotros. La clasificación no nos puede llevar a engaño", alertó.

También señaló que no espera enfrentarse a "un rival con la moral baja" porque les ha visto "competir a diario y con todos los rivales".

"Les he visto bastante. Ha perdido partidos que tenía más ganados que perdidos. No me fío en absoluto de ellos", avisó en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Destacó la "velocidad" de Matic Rebec y dijo que deben "controlar" a Garrett Nevels y estar "atentos" a Corbacho, Zeisloft y el propio Rebec en los lanzamientos así como al "buen momento de forma" de Beqa Burjanadze.

"Si pretendes ganar fuera de casa tienes que mejorar los porcentajes de tiro y es nuestro caballo de batalla. Defensa y rebote tienen que ser nuestra identidad pero solo con defensa y rebote no vas a ganar", dijo sobre la propuesta de juego del Breogán.