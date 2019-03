Kobayashi: "Alonso se sube a cualquier coche y ya es rápido, inmediatamente"

Sebring , 14 mar .- El japonés Kamui Kobayashi (Toyota TS050 Hybrid) ocupa la segunda plaza en el Mundial de Resistencia, junto al inglés Mike Conway y al argentino José María 'Pechito' López, a sólo cinco puntos del otro coche de la escudería nipona, el que pilotan su compatriota Kazuki Nakajima, el español Fernando Alonso y el suizo Sebastien Buemi.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el circuito de Sebring, sede este viernes de la sexta prueba del Mundial de Resistencia (WEC), las 1.000 Millas de Sebring; Kobayashi, ex piloto de Fórmula Uno -fue compañero del mexicano Sergio Pérez, en Sauber- explica cómo afronta esta prueba y lo que queda de campeonato y opina acerca del doble campeón mundial asturiano, con el que en enero ganó las 24 Horas de Daytona, asimismo en Florida (EEUU).

Pregunta: Ganó en enero, en el mismo equipo que Fernando Alonso, las 24 Horas de Daytona. ¿Qué sintió, al ganar esa carrera?

Respuesta: Fue mi primera participación en Daytona y estoy muy orgulloso de haber ganado allí. A Fernando ya lo conocía de la época de la F1, pero más aún desde que está aquí, en el WEC. Y aquí ya compartimos una información muy importante, aunque hay muchas diferencias entre el WEC y Daytona.

Obviamente, yo tenía más experiencia en el WEC que en Daytona. Pero logramos ganar; y eso fue estupendo.

P: Son muchos cambios, de repente, ¿no? Aquí, en el WEC, usted y Alonso son compañeros y rivales al mismo tiempo, pues compiten para la misma escudería (Toyota), pero en dos coches diferentes. En Daytona tenían el mismo objetivo; y ahora vuelven a la situación del año pasado. ¿Cómo se gestiona todo eso?

R: Sabemos cómo funcionan las cosas. Trabajamos siempre de una forma muy profesional. El WEC me resulta más familiar, en aspecto de equipo y reglamento; pero Daytona es diferente, en comparación con otras carreras. Siempre hay pequeños detalles. Pero fue muy bueno para mí entender el estilo de pilotaje de Fernando; logramos insertar los mejores reglajes en el coche y todo fue muy bien. Creo que hicimos un gran trabajo, sí.

P: Aunque al final no lo hará, Alonso se llegó a plantear 'doblar' aquí y disputar, aparte de las 1.000 Millas del WEC, las 12 Horas de Sebring, del campeonato IMSA (International Motor Sport Association), que se corren el sábado. ¿Usted también se planteó hacer las dos carreras?

R: No, no. A Toyota no le pareció una buena idea que compitiésemos dos veces durante la misma semana, así que lo descarté.

P: Durante casi cinco temporadas usted fue piloto de Fórmula Uno. Subirse al podio en su país, en el Gran Premio de Japón de 2012, con un Sauber, ¿fue el mejor momento de su carrera deportiva?

R: Ganar carreras siempre está bien y he ganado carreras en otras categorías. Pero sí, ese podio en Fórmula Uno fue muy importante; y quizá fuese el mejor momento de mi carrera. Pero la F1 ya me suena como algo que pasó hace mucho tiempo, ya.

Aunque, como digo, ganar pruebas aquí, en el WEC; y haber ganado en Daytona, una de las más importantes que hay en Estados Unidos, también supusieron momentos fantásticos para mí.

P: Después de ganar, junto a sus compañeros el argentino José María 'Pechito' López y el inglés Mike Conway, las últimas dos pruebas del WEC, las Seis Horas de Fuji (Japón) y las Seis Horas de Shanghái (China), se han puesto a sólo cinco puntos del otro Toyota, el de Alonso. ¿Cree que podrán ganar el Mundial de resistencia?

R: No pienso acerca de ello. Me centro en hacerlo siempre lo mejor que puedo. Pero ganar el Mundial sería importante para nosotros. Creo que la alineación de pilotos es muy buena. No va a ser fácil, pero lo vamos a intentar.

P: Ahora que lo lleva tratando desde hace meses, ¿cómo definiría a Fernando Alonso, como piloto y como persona?

R: Es muy profesional. Es un tipo que en el momento que se sube al coche es inmediatamente rápido. Por eso es campeón del mundo.

No ha sido ninguna sorpresa, porque ya sabíamos lo bueno que era. Para nosotros es bueno ver lo que hace. Para mí ha sido una oportunidad buenísima, la de ser compañero suyo.

P: Por cierto, ¿le gustan los saltos de trampolín de esquí? Hay otro Kobayashi, Ryoyu, muy bueno; que se exhibió en el Cuatro Trampolines acaba de ganar la Copa del Mundo de esa disciplina del esquí nórdico a los 22 años.

R: Nunca he hecho eso, no (ríe). Quizá se trate de mi hermano (más risas).

No, en serio, ya. No tiene nada que ver conmigo. Hay muchos Kobayashis en Japón.