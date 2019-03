Iceta achaca el "fracaso" de Colau a la "inexperiencia" y el "sectarismo"

Barcelona, 14 mar (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha achacado lo que considera "fracaso irrefutable" del gobierno de Ada Colau en Barcelona a la "inexperiencia", que le hizo pensar que todo sería fácil, y al "sectarismo", que le llevó a intentar sacar adelante su proyecto rodeándose solo de quienes pensaban como ella.

El primer secretario de los socialistas catalanes lo ha afirmado durante la presentación del candidato del PSC a la alcaldía de la capital catalana, Jaume Collboni, en un almuerzo organizado por el Círculo Ecuestre.

Iceta ha lamentado que en los últimos cuatro años "Barcelona ha perdido fuelle" por culpa de un gobierno de izquierdas que ha confundido "principios con prejuicios".

"La colaboración público-privada no es pecado, he mirado todos los libros religiosos y no sale en ninguno", ha ironizado el líder socialista.

Con todo, ha concluido que Barcelona lo tiene todo para recuperar su liderazgo, "menos un buen gobierno y un buen alcalde", algo que a su juicio cambiará si gana Collboni, ya que la recuperación del prestigio de la capital catalana no la pueden propiciar "ni quien ya ha fracasado en la ciudad, ni quien ha fracasado en Cataluña, ni quien ha fracasado en Francia".