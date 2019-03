De Hita: "Seguimos haciendo historia en la Copa, nuestra competición fetiche"

Córdoba, 14 mar (EFE).- El portero del Ángel Ximénez-Avia Álvaro de Hita destacó que la Copa del Rey es "la competición fetiche" del equipo de Puente Genil y que siguen "haciendo historia" en este torneo, después de que el miércoles eliminaran al BM Benidorm y se clasificaran para su tercera fase final en cuatro años.

De Hita dijo este jueves a Efe que, tras conseguir el billete para la fase final que se disputará del 5 al 7 de abril en Alicante, "las sensaciones son buenas y de tranquilidad", porque lo pasaron "realmente mal" en los minutos finales ante el Benidorm, con el que perdieron por 21-22, aunque lo superaron por haber marcado un gol más en la ida (22-23).

El veterano meta ciudadrealeño, de 42 años, subrayó que sufrieron "muchísimo", pero a la postre "llegó el premio", vuelven "a estar ahí" y tendrán que "disfrutar de esa Final a 8 como el año pasado o más".

"Si esto se está haciendo costumbre, hay que mejorarlo, lo que pasa es que muy difícil pasar de semifinales", reconoció el portero del conjunto cordobés, que en las dos anteriores fases cayó en ese último cruce antes de la final, en ambas ocasiones frente al FC.

Álvaro De Hita, gran protagonista del último choque contra el Benidorm por sus buenas intervenciones, no supo explicar "ni la parada de los últimos segundos" con la que dio a su equipo la clasificación para una nueva fase final de la Copa del Rey, ni que pierdan "cada semana que se juegue aquí", ante la afición de Puente Genil.

"No ganar en casa en todo un año es algo que no me ha pasado nunca, no tiene explicación", afirmó, pues consideró "inexplicable" que no lograran el triunfo "ni ganando al descanso de cuatro" y que los alicantinos les remontaran cuando tenían una ventaja de cinco goles.

El manchego apuntó que "es lo mismo de siempre, llegan dos errores, eso lleva a la precipitación y otra vez (aparecen) los fantasmas o como se quiera llamar, pero no puede ser y hay que parar eso".

Aún así, ya tiene puesta la mente en el partido del sábado en la cancha del Fraikin Granollers, en la Liga Loterías Asobal, y en el que toca "disfrutarlo, descansar y aparcar la Copa", y añadió que para su fase final da igual el rival que les toque, pues, "de momento, esta afición se lleva este premio".