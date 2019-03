Las 15 frases de Trapero en el Supremo

Madrid, 14 mar (EFE):- El mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero ha manifestado ante el Tribunal Supremo que se ofreció para detener al presidente de la Generalitat y a los consellers tras la declaración de independencia (DUI) y que instó en dos ocasiones al Govern a cumplir la legalidad, porque la policía autonómica no rompería con la Constitución.

Estos son los momentos más significativos de la declaración de como testigo en el juicio del "procés" del responsable de los Mossos durante el 1-O:

- Llama al presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía tras la DUI del 27 de octubre: "Desconocíamos la trascendencia jurídica y qué delitos podía haber, pero veíamos una cosa de cierta gravedad, y nos poníamos a disposición del órgano judicial por si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido (...) Acciones que teníamos previstas de dos días antes, (...) la detención del presidente y de los consellers si se nos ordenaba"

- Reunión de los mandos de los Mossos con Puigdemont y Junqueras el 26 de septiembre: "Pido al conseller Forn esa reunión porque estamos viendo que sigue ese posicionamiento del Gobierno de la Generalitat y les instamos -evidentemente que el cuerpo tiene que cumplir esas órdenes, esas directrices de la Fiscalía- al cumplimiento de la legalidad. No salimos de esa reunión especialmente satisfechos".

- Con la cúpula de los Mossos, pide una nueva reunión, a la que asisten el día 28 Puigdemont, Junqueras y Forn: "Les trasladamos una preocupación por el orden publico y la seguridad ciudadana, en el sentido de que iba a haber muy probablemente 2 millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando y que eso necesariamente iba a ocasionar desde nuestro punto de vista conflictos graves de orden público y seguridad ciudadana.

Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales; les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros (...)

Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista, que estábamos molestos con declaraciones que había habido de algunos de responsables políticos".

- "Hagan el trabajo que tengan que hacer, ésa fue la respuesta de Puigdemont".

- Visitaron todos los colegios para advertir que debían estar cerrados a las 6.00 del 1-O: "Pensábamos que tendría un efecto disuasorio mayor del que tuvo".

No actuaron porque solo vieron actividades lúdicas: "¿Que a toro pasado después interpretamos que son actos preparatorios? No es que no quisimos entenderlo así, es que no lo entendimos así, no entendimos que eran actos preparatorios".

- Seguimientos a guardias civiles y policías por parte de los Mossos: "No se ordenó ni tengo conocimiento de ningún mando. Si alguien lo hizo, tendrá que dar cuenta".

- Sus diferencias con el coronel Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O: "Una cosa es expresar que pensaba que no era la persona oportuna (...) y otra cosa es no aceptar una orden de la Fiscalía, y eso no se dio en ningún momento".

"Le reconozco que a lo mejor no estuve lo más acertado, pero el espíritu que había era el de defender el cuerpo" al cuestionar el mando coordinador.

"Pérez de los Cobos dice que (su defensa de un uso limitado de la fuerza) no puede ser una excusa para facilitar la votación, cosa que a mí me parece ofensiva".

- El dispositivo del 1-O: "No tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales y de la Fiscalía. ¿Que nos hubiese gustado tener más resultados? Sí. Hubo los que pudimos hacer entre todos". "Era un dispositivo conjunto. Una parte pivotaba sobre los Mossos y otra sobre los otros cuerpos". "Desde mi percepción, el esfuerzo fue el máximo que pudimos hacer y el máximo que el cuerpo históricamente había hecho".

- Más sobre el 1-O: "Ya se sabía que la mayor parte del grueso orden público era de la Policía y de la Guardia Civil". "¿Y por qué no suyo?", pregunta el fiscal. "Porque no tenemos: ellos tenían 6.000, y nosotros 800 o 1.000". "Era un único dispositivo", insiste.

- Sin reuniones de coordinación entre Mossos, Guardia Civil y Policía durante la jornada: "Por razones que desconocíamos en aquel momento, alguien decidió quebrar aquella coordinación".

- "Malestar" e "inquietud" ante las declaraciones de políticos (por ejemplo, la promesa que hizo el entonces conseller Joaquim Forn de que los Mossos permitirían votar el 1-O) que hablaban de cómo actuarían los Mossos el 1-O: "En parte también dio una imagen que alimentó algo que creo que estamos pagando y que no se adecúa con la realidad; por eso se lo censuramos y creo que fue irresponsable"

- Sobre el 20S y el dispositivo organizado para facilitar la salida de la comitiva judicial de la Conselleria de Economía, con un pasillo de voluntarios y otro después de antidisturbios: "Si planteamos esa forma, es porque consideramos que es segura; no vamos a plantear una salida a la comisión que consideramos insegura".

Al final se salió por la azotea: "Era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón; por eso, se le ofrece esa salida alternativa".

- Ha destacado que durante el 20S el presidente de la ANC Jordi Sànchez tuvo en general "una actitud de colaboración" salvo cuando cuestionó el despliegue de antidisturbios: "Tu no me vas a decir a mí como se hace un dispositivo policial", fue la respuesta del mayor de los Mossos.

- Sobre la violencia ese día: "A mí me llega que hay un lanzamiento de una botella de agua a dos agentes del área de mediación". Un grupo se coloca frente a los antidisturbios, con "algún lanzamiento de alguna botella, algún empujón" y, "evidentemente, lo de los coches".

- Respecto a la dimisión de Jordi Jané como conseller de Interior: "Yo pienso que por la deriva política llegó un momento en que no quería correr un riesgo, estaba incómodo (...) Es que estábamos incómodos los dos, porque llevábamos tiempo hablando, y llega un momento en que él no quiere sufrir ningún tipo de riesgo".