May, dispuesta a intentar por tercera vez que su acuerdo del brexit prospere

Londres, 14 mar (EFE).- El Parlamento británico aprobó este jueves una prórroga del "brexit" que la primera ministra, Theresa May, quiere utilizar para, por tercera vez, intentar que su acuerdo salga adelante en la Cámara de los Comunes.

La hoja de ruta establecida después de que esta semana los diputados rechazaran el pacto, descartaran asimismo una salida abrupta del bloque comunitario, un segundo referéndum y dejaran como única alternativa la de retrasar el "brexit", es la siguiente:

- Antes del 20 de marzo May regresará al Parlamento para que, por tercera vez en poco más de dos meses, los parlamentarios se pronuncien sobre el acuerdo sellado entre Londres y Bruselas.

En la votación del pasado 15 de enero este fue rechazado por 432 votos en contra y 202 a favor, mientras que el martes fueron 391 los que dieron la espalda al documento frente a 242.

- Si la Cámara aprueba el texto, entonces, tal y como se indica en la moción refrendada hoy, el Ejecutivo de Londres solicitará a la Unión Europea (UE) una extensión, hasta el 30 de junio, de la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, en virtud del cual el Reino Unido debía abandonar el bloque comunitario el 29 de marzo.

- En el caso de que el acuerdo no fructifique en sede parlamentaria por tercera vez, el Gobierno ya ha adelantado que demandará una prórroga más larga que debería justificar y que obligaría al Reino Unido a tener que participar en los comicios al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo.

En cualquiera de los dos casos, los veintisiete países de la UE deben de forma unánime dar su visto bueno a retrasar el "brexit".

- De materializarse este último escenario, el Gobierno británico adelantó hoy que el Parlamento tendrá de plazo dos semanas, a contar desde que se vuelva a rechazar el acuerdo, para decidir cuáles deben ser los próximos pasos a seguir en el laberinto del "brexit".

- La opción de la celebración de un segundo referéndum del "brexit" salió debilitada este jueves del Parlamento, donde tan solo 85 diputados frente a 334 apoyaron esa posibilidad, que incluía la enmienda presentada por la diputada del Grupo Independiente Sarah Wollaston.

El Partido Laborista consideró, en línea con las dos principales campañas que abogan por ese plebiscito, "People's Vote" y "Best for Britain", que no era el momento de que la cámara baja se pronunciara respecto a esa cuestión y no apoyó la iniciativa.

Una actitud que le valió críticas a los laboristas, que han incluido como política oficial del grupo la defensa de un referéndum.

Así las cosas, la entrada en vigor del "brexit" quedó hoy prorrogada hasta una fecha, de momento, indeterminada, a la espera de que el Parlamento vuelva a pronunciarse sobre el acuerdo en el plazo de seis días y de que la UE acepte el retraso, corto -30 de junio- o largo -no especificado-, en función del resultado de esa votación.