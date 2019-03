Diez frases de Trapero en el Supremo

Madrid, 14 mar (EFE).- El exjefe de los Mossos durante el 1-O, el mayor Josep Lluís Trapero, ha defendido en la primera parte de su testifical ante el Supremo que el dispositivo policial se diseñó para impedir el referéndum y ha criticado la "irresponsabilidad" de algunas declaraciones del exconseller Joaquim Forn.

Los diez momentos más significativos de la primera parte de la declaración de Trapero son los siguientes

- El dispositivo del 1-O: "No tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales y de la Fiscalía. ¿Que nos hubiese gustado tener más resultados? Sí. Hubo los que pudimos hacer entre todos". "Era un dispositivo conjunto. Una parte pivotaba sobre los Mossos y otra sobre los otros cuerpos". Los binomios "hicieron su función y la hicieron bien".

- Más sobre el 1-O: "Ya se sabía que la mayor parte del grueso orden público era de la Policía y de la Guardia Civil". "¿Y por qué no suyo?", pregunta el fiscal. "Porque no tenemos, ellos tenían 6.000 y nosotros 800 o 1.000". "Era un único dispositivo", insiste.

- Sobre la elección del coronel Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo policial del 1-O: "Una cosa es expresar que pensaba que no era la persona oportuna (...) y otra cosa es no aceptar una orden de la Fiscalía, y eso no se dio en ningún momento". Más tarde, ante la tensión dialéctica existente, envió a su segundo a las reuniones. "Le llego a decir, 'en este tema yo creo que ya no estoy haciendo un buen papel con De los Cobos'. Para mí fue una liberación".

- Respecto a su defensa del papel de los Mossos y su enfrentamiento con De los Cobos: "Yo hago una defensa del Cuerpo y es así, y probablemente no muy acertada y también se lo he de reconocer (...) En algún momento pudo no ser apropiado y no hacerlo con las palabras correctas, pero obedece a lo que yo estoy sintiendo ese día 21 y 23 (...) Cada uno vive las cosas a su manera y le reconozco que a lo mejor no estuve lo más acertado, pero el espíritu que había era el de defender el Cuerpo y hacer las cosas lo mejor posible".

- Sobre las declaraciones del exconseller Forn en las que dijo que los Mossos garantizarían que se iba a poder votar con normalidad: "Todas esas declaraciones encajaban muy mal, especialmente mal a medida que fuimos avanzando y teníamos órdenes judiciales concretas. Hubo un momento que hicimos un comunicado por nuestra cuenta para decir que no estábamos de acuerdo con lo que decía el señor Forn. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad".

- Respecto a la dimisión de Jordi Jané como conseller de Interior: "Yo pienso que por la deriva política llegó un momento en que no quería correr un riesgo, estaba incómodo (...) Es que estábamos incómodos los dos, porque llevábamos tiempo hablando, y llega un momento en que él no quiere sufrir ningún tipo de riesgo".

- Sobre el 20S y el dispositivo organizado para facilitar la salida de la comitiva judicial de la Conselleria de Economía, con un pasillo de voluntarios y otro después de antidisturbios: "Si planteamos esa forma es porque consideramos que es segura, no vamos a plantear una salida a la comisión que consideramos insegura". Al final se salió por la azotea: "Era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón, por eso se le ofrece esa salida alternativa".

- Sobre la violencia el 20S: "A mí me llega que hay un lanzamiento de una botella de agua a dos agentes del área de mediación". Un grupo se coloca frente a los antidisturbios, con "algún lanzamiento de alguna botella, algún empujón" y "evidentemente lo de los coches".

- Sobre el papel de Jordi Sànchez cuando Forn le dice que le va a llamar para "intentar ayudar". El abogado de Vox le pregunta si era como "negociador o intermediador. "Ni por asomo. No usó ni una sola palabra ni que se pareciera a las que usted ha utilizado".

- "Hablo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia en torno a las 17 horas; me dice: 'Mayor, estoy preocupado'. Yo le informo de que estamos en contacto con la Guardia Civil, con personas vinculadas a los convocantes, la ANC, y el sentido de la conversación es garantizar la salida de la comitiva. A partir de ese momento (...) me implico personalmente, más de lo que me hubiese implicado en otra concentración de características similares".