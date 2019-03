La comedia reina en la cartelera: de Dani Rovira a El Gordo y el Flaco

Madrid, 14 mar (EFE).- La comedia se impone en la cartelera este fin de semana ya sea en el modo "buddy movie" de "Taxi a Gibraltar", con Dani Rovira al frente, o a través de uno de los dúos cómicos más famosos del cine, "El Gordo y el Flaco". También hay hueco para dramas como "Beautiful boy" o el terror de "Escape room".

DANI ROVIRA Y JOAQUÍN FURRIEL, A POR EL ORO DE GIBRALTAR

Un taxista madrileño enfadado con el mundo (Dani Rovira), un argentino embaucador recién salido de la cárcel (Joaquín Furriel) y una novia a la fuga (Ingrid García Jonsson) se embarcan en un viaje delirante en busca del supuesto oro oculto en los túneles del peñón de Gibraltar.

Bajo esta premisa desarrolla el argentino Alejo Flah su segundo largometraje como director después de "Sexo fácil, películas tristes" (2014). "Taxi a Gibraltar" es una comedia de acción que gira en torno a la amistad inesperada entre una panda de perdedores.

LA VERDADERA HISTORIA DE EL GORDO Y EL FLACO

Stan Laurel (aquí Steve Coogan) y Oliver Hardy (John C. Reilly) fueron uno de los dúos cómicos más famosos del mundo. Esta película dirigida por John S. Baird se centra en sus vivencias en un momento en que trataban de reavivar su carrera con una gira teatral por la Gran Bretaña de los años 50.

"El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)" descubre que no todo son risas detrás de bambalinas para esta pareja que protagonizó más de cien películas entre 1921 y 1951 y que ha influido a varias generaciones de cómicos.

STEVE CARRELL Y TIMOTHÉE CHALAMET, PADRE E HIJO EN LUCHA

El director de "Alabama Monroe" (2012), el belga Felix van Groeningen, convierte a Steve Carrell y Timothée Chalamet en padre e hijo en "Beautiful boy", un drama sobre la lucha contra la drogadicción basado en hechos reales.

La película ha pasado por festivales como Toronto, Londres y San Sebastián, donde causó revuelo la presencia de Chalamet, aupado a la fama tras el éxito de "Call me by your name" (2017).

"EL NIÑO QUE PUDO SER REY", UNA NUEVA VUELTA AL MITO ARTÚRICO

La leyenda del Rey Arturo se traslada a la época actual en esta comedia de aventuras familiar dirigida por Joe Cornish. La idea es que un chico normal y corriente (Louis Ashbourne Serkis) se topa por casualidad con la espada Excalibur.

De un día para otro su vida cambia y sus problemas cotidianos quedan relegados ante la urgencia de combatir, con ayuda de sus amigos, a una villana medieval (Rebecca Ferguson) empeñada en destruir el mundo.

"ESCAPE ROOM", UN JUEGO MORTAL

Un grupo de seis personas, en principio sin nada en común, reciben una misteriosa invitación para participar en un juego. Encerrados en una sala, deberán cooperar para resolver un acertijo para escapar, porque está en juego su propia vida.

La idea parte de uno de los juegos más populares de los últimos años en las grandes ciudades, las salas de escape. Dirigida por Adam Robitel, autor de "Insidious: La última llave" y de una de las entregas de "Paranormal Activity", cuenta con Deborah Ann Woll, Taylor Russell y Tyler Labine entre sus protagonistas.

MIA HANSEN-LOVE, ROMÁNTICA Y SENSUAL EN "MAYA"

Mia Hansen-Love (París, 1981) firma una película intimista, romántica y sensual. Un periodista francés liberado después de cuatro meses de cautiverio en Siria e incapaz de volver a su vida normal viaja a Goa, donde creció y allí conoce a Maya.

Es el sexto largometraje de esta directora francesa con raíces austriacas y danesas. Hansen-Love debutó en 2007 con "Todo está perdonado", un relato nostálgico y familiar y es autora del retrato generacional (y musical "Eden" (2014) y de la aclamada "El porvenir" (2016).

"MIRAI, MI HERMANA PEQUEÑA", EL ANIME DE MAMORU HOSODA

El director japonés Mamoru Hosoda se basa en su historia familiar para este relato fantástico sobre un niño de cuatro años que se muere de celos cuando nace su hermana pequeña y monopoliza la atención de sus padres.

"Mirai, mi hermana pequeña" estuvo nominada al Oscar a mejor película de animación y para buena parte de la crítica es el trabajo más personal del excolaborador de los todopoderosos estudios Ghibli.

"YOMEDDINE", UNA HISTORIA DEL EGIPTO MENOS TURÍSTICO

El egipcio A.B. Shawky recurre a actores no profesionales para contar una historia muy real, la de un hombre con lepra que un buen día decide salir de la colonia donde ha pasado toda su vida en busca de sus raíces.

En el viaje lo acompaña Obama, un niño huérfano. "Yomeddine" es la ópera prima de este cineasta egipcio y debutó en la sección oficial del Festival de Cannes.

"BIKES", LA PRIMERA COPRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN ESPAÑA-CHINA

Dirigida por Manuel Javier García, que ha trabajado como animador para Disney, "Bikes" es "una especie de Cars, pero con bicicletas, ambientada en un pueblo cuyos habitantes son bicis de montaña", en palabras del productor español Ximo Pérez.

En ese pueblo la vida es idílica y el aire impoluto hasta que un día llega un artefacto desconocido: el motor de explosión a gasolina.