Christian: "Si no hacemos lo que sabemos somos uno más"

Oviedo, 14 mar (EFE).- El defensa del Real Oviedo Christian Fernández se mostró este jueves consciente de lo difícil que es ser regular durante todo el año, pero también de la necesidad de seguir haciendo lo que saben hacer bien, al margen de individualidades, porque sino los azules pasarían a ser un equipo más de la categoría.

"Hay momentos en los que el equipo está mejor y otros en los que está peor. Ante el Mallorca perdimos la identidad que nos dar jugar con la presión adelantada, siendo verticales e incomodando al rival. Nadie es un iluso. Sabemos que si no hacemos lo que sabemos, somos uno más", señaló el cántabro.

Christian, que se ha hecho con un puesto fijo en el once, matizó que para mantener esa identidad, el equipo carbayón debe ser "agresivo, intenso e incómodo", el típico bloque contra el que los demás no quieren jugar.

"Es bueno que el rival te defina como ese equipo feo y asqueroso contra el que no quiere verse las caras. No podemos perder nuestra identidad, estamos concienciados para asumir los erres que cometemos y no creo que lo de Mallorca vaya a ser tónica de aquí en adelante", analizó el central.

El futbolista carbayón reconoció que el vestuario se quedó tocado tras perder en Son Moix, más aún al tratarse de un rival directo, y señaló que los puntos se han ido por dos fallos a balón parado, algo que ya había "subsanado" el grupo.

"Nos duele el resultado y las sensaciones, sobre todo las de la segunda mitad: cero ocasiones y cero disparos a puerta. Aprendemos de ello. Perdimos por un detalle, pero lo cierto es que el balón parado ha costado cinco puntos, y el golaverage ante el Mallorca", sentenció el santanderino.

Christian, que se mostró agradecido por la confianza que deposita el cuerpo técnico en él, advirtió que si el equipo no sale "enrabietado" ante el Nástic, dará alas a un rival ante el que se juegan la salvación matemática.

Los azules disputaron el habitual partidillo de los jueves, en este caso ante un CD Covadonga que acabó goleado por los dos equipos diferenciados que dispuso el cuerpo técnico carbayón, que únicamente hizo participar de todo el choque a Forlín.