Campañas por un segundo referéndum del "brexit" critican que se vote hoy

Londres, 14 mar (EFE).- Las campañas "People's Vote" y "Best for Britain", que están a favor de la celebración de un segundo referéndum del "brexit", criticaron que esta opción vaya a votarse este jueves en el Parlamento británico.

Ambas organizaciones esgrimieron que no es el momento oportuno para que los diputados se pronuncien sobre esta cuestión, puesto que el debate de esta jornada debe centrarse en la prórroga del Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

Un portavoz de "Best for Britain" manifestó que el resultado de la votación de hoy "no probará realmente" la voluntad de la cámara y afirmó que el debate de este jueves debe "centrarse en la prórroga" de la entrada en vigor del "brexit", que proteja al país de una "perjudicial" salida desordenada del bloque comunitario.

El portavoz de Economía del Partido Laborista, John McDonnell, se aferró a este argumento para defender que su formación no respaldará esta tarde la enmienda que pide prorrogar el comienzo de la entrada en vigor del "brexit" (previsto en principio para el 29 de marzo) para celebrar un nuevo plebiscito.

"La campaña 'People's Vote' dice claramente que hoy no es el día para plantear un voto del público en el Parlamento", manifestó McDonnell en la red social Twitter.

De este modo, el principal partido de la oposición no apoyará la iniciativa, a pesar de haber incorporado como política oficial la posibilidad de volver a consultar al pueblo británico sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Se trata de la primera vez que la Cámara de los Comunes va a pronunciarse sobre la opción de convocar otro plebiscito, después de que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, admitiera la enmienda en ese sentido presentada por la diputada independiente Sarah Wollaston.

Esa cláusula se plantea sobre la moción que ha presentado el Gobierno en la que explica que, de conseguir antes del 20 de marzo que el Parlamento apruebe el acuerdo -rechazado en dos ocasiones- pedirá a Bruselas una prórroga de tres meses de la entrada en vigor del "brexit".

De lo contrario, se indica en el texto, el Reino Unido tendrá que solicitar un aplazamiento mayor para el "brexit" a la UE, que esta debe respaldar de forma unánime y que, además, obligaría al país a participar en las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en mayo.