Un buque con bandera de Liberia encalla en el estrecho de Kerch

Moscú, 14 mar (EFE).- El buque "Maryland", de bandera liberiana y perteneciente a Klip Marine Shipmanagement, encalló hoy en el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov, informó la Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial de Rusia (Rosmorrechflot).

"Integraba una caravana que cubría la ruta entre el puerto (ucraniano) de Mariúpol e Italia, con una carga de metal a bordo", explicó un representante de la agencia.

Según el portavoz, tras encallar el buque, "dos remolcadores trataron de sacarlo y, al no lograrlo, llamaron a otros dos".

"Por ahora, estos no lo han conseguido todavía. El buque no estorba a nadie, (...) no representa amenaza alguna", constató.

En el resto de la zona del estrecho "inicialmente se impuso una restricción de calado de cinco metros, (tras lo cual) midieron las profundidades y constataron que no había impedimento para la navegación".

El incidente, señaló la fuente, pudo tener diversas causas, como un golpe de viento o un error del contramaestre o del capitán.

No se descarta que sea necesario aligerar parcialmente de carga al buque para poder desencallarlo.