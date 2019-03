Borrell sobre el asalto a la embajada norcoreana: "un James Bond revival"

Madrid, 14 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha resumido la situación creada por el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid y la investigación que se está llevando a cabo como "un James Bond revival".

Borrell ha sido preguntado por la supuesta vinculación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid cuando ofrecía una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Mauritania.

Tras escuchar la pregunta, Borrell se ha vuelto hacia su invitado Ismail Ould Sheik Ahmed y ha justificado la pregunta comentándole "¿ves las cosas que pasan en España? Un James Bond revival".

A continuación, el ministro ha respondido a los periodistas que la investigación sobre el caso la lleva el Ministerio de Interior y que él no tiene más información al respecto.

"Hay una investigación en curso que parece relacionarlo con determinados servicios de inteligencia, pero no le puedo confirmar si es así o no, no tengo información", ha asegurado Borrell, quien ha añadido que "si la tuviera, no se la daría".